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(Özel) Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen zeytin ve incir, korona virüsle mücadelede bilimsel yayınlarda önem kazanıyor

İHA

Kur'anı Kerim dahil 4 büyük kitapta ismi geçen zeytin ve incirden elde edilen etken maddeler, korona virüs ile mücadelede bilim dünyasında önemli rol oynuyor.

(Özel) Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen zeytin ve incir, korona virüsle mücadelede bilimsel yayınlarda önem kazanıyor

Kur’anı Kerim dahil 4 büyük kitapta ismi geçen zeytin ve incirden elde edilen etken maddeler, korona virüs ile mücadelede bilim dünyasında önemli rol oynuyor.
Zeytin meyvesi yaprağında bulunan oleuropein, kanser çalışmalarında 200’e yakın bilimsel tıp dergisinde anti kanser ajanı olarak yer aldı. Türkiye’de de birçok üniversitenin bilimsel çalışmalarında literatüre kazandırıldı. İncir ve zeytin ile yapılan çalışmalarda Faruk Durukan tarafından ücretsiz etken madde desteği verildi. Yine ayrıca incir sütünden elde edilen ficin maddesi de yüzlerce bilimsel çalışmada dünya tıp literatüründe yerini aldı.
Dünya çapında yapılan korona virüs ile mücadelede bilimsel çalışmalarda özellikle oleuropein maddesi ön plana çıkmaya devam ediyor. Oysa Kur’an ve 3 büyük kitabın bundan binlerce yıl önce zeytin ağacı ve incirdeki sırları insanlığın dikkatine sunduğunu ifade eden ARGE Firması Sahibi Faruk Durukan "Kur’anı Kerim ve üç büyük kitapta şifa kaynağı olarak gösterilen incir ve zeytin 'Andolsun o incire, o zeytine' diye geçmekte. Zeytin ağacının bugün yüz yılın hastalığı diye görülen korona virüste de etkili olduğunu gösteren pek çok bilimsel yayınlar yayınlanmakta. Zeytin ağacında bulunan oleuropein adlı etken madde şu an dünyada sentetik olarak yapılamadı. Sadece doğal yolla elde edilebilmekte. Bizim firmamız da bu etken maddeyi 20 yıldır üretmekte. Bizim daha önceki çalışmalarımız kanser üzerineydi. Oleuropeinin, yine zeytin ağacı ve incirin kanser üzerine 400’ün üzerine uluslararası literatüre girmiş yayını vardı. Bunların 20 tanesinde 30 tanesinde bizim ismimiz geçti. Çünkü etken maddeyi biz yapmaktayız. Ama şu an baktığımızda korona virüste de en etkili etken maddeler içerisinde oleuropein bulunmakta. Türkiye’mizin büyük bir avantajı var. Dünya incirinin yüzde 75’i Türkiye’de yetişmekte. Bu çok büyük bir avantajdır. Zeytin ağacı da dünyadaki zeytin ağacı sayısında üçüncü sıradayız. İtalya, İspanya ve Türkiye. Adet olarak da çok yüklüyüz. Bizim ecdatlarımız, atalarımız Kur’anı Kerim’deki bu uyarıyı dikkate alarak vaktiyle bizlere bunları miras bıraktılar. Birçok gelişmiş diye gördüğümüz ülkede buna şifa olacak incir yok, zeytin çok az miktarda. Biz bu avantajımızı çok iyi kullanmamız gerekir. Çünkü ham madde kaynağı ülkemiz. Bizim de işimiz bunları en doğru şekilde etken maddelerini çekip alıp bunları tıpta kullanmaktır" dedi.
Dünyada yapılan bilimsel yayınlara bakıldığında oleuropeinin şu anda korona virüse en etkili ajanlar, etken maddeler içerisinde gözüktüğünü belirten Durukan, "Fakat oleuropein sentetik olarak yapılamadığı için hala ilaç firmaları bu konuda bir şey yapamıyorlar. Ama bizim ülkemizde çok olması bizim için çok önemli diye düşünüyorum. Şu anda da yurt dışı taleplerimiz gelmekte etkin madde açısından. Oleuropein üreten az sayıda firmadan biriyiz. Kur’anı Kerim’in sırları günümüzde de insanlığa ışık tutmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

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