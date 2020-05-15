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Balıkesir’de Vakıflar Haftası nedeniyle bin 482 kişiye gıda yardımı yapıldı

İHA

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Şakir Erarı geçmişten günümüze vakıf müesseselerinin eğitimden şifa merkezlerine, düşkünlerin, yaşlıların ve kimsesizlerin himaye altına alınmasına kadar ihtiyaç duyulan her alanda özveriyle hizmet vermeye devam ettiğini bildirdi.

Balıkesir’de Vakıflar Haftası nedeniyle bin 482 kişiye gıda yardımı yapıldı

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Şakir Erarı geçmişten günümüze vakıf müesseselerinin eğitimden şifa merkezlerine, düşkünlerin, yaşlıların ve kimsesizlerin himaye altına alınmasına kadar ihtiyaç duyulan her alanda özveriyle hizmet vermeye devam ettiğini bildirdi.
Vakıflar Haftası nedeniyle yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yansıtmak adına hazırlanan yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Şakir Erarı vakıf müesseselerinin de bakım ve onarımını yaparak gelecek nesillere ulaştırmak için çabaladıklarını söyledi. Erarı, Balıkesir ve Çanakkale illerinde her ay 500 aileye kuru gıda yardımının yanında bin 482 muhtaç kişiye de yüzlerce yıl önce kurulmuş vakıfların yardımlarını ulaştırmaya devam ettiklerini dile getirdi.

“Veren el alan elden üstündür”
Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Şakir Erarı Vakıflar Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, “Büyük medeniyet tecrübemizin ürünü olan vakıflarımız, şefkat, merhamet ve dayanışmanın en güzel biçimde tezahür ettiği müesseselerimizdendir. Mensup olduğumuz gelenek ve kültür, 'veren el alan elden üstündür' anlayışını benimsemekte, darda kalana ve muhtaçlara yardım etmeyi insani bir yükümlülük addetmektedir. Aziz milletimizin engin vicdanını, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yansıtan vakıflar, toplumsal ilişkilerin güçlenmesine, refahın ve zenginliğin adilane bir biçimde paylaşılmasına imkan sağlamakta, sosyal barışın tesisinde önemli rol oynamaktadır. Bu coğrafyaya yüzyıllar boyunca sayısız eser kazandıran vakıf müesseseleri, eğitimden şifa merkezlerine, düşkünlerin, yaşlıların ve kimsesizlerin himaye altına alınmasına kadar ihtiyaç duyulan her alanda özveriyle hizmet etmektedir” diye konuştu.

“İhtiyaç sahiplerine vakıfların yardımlarını ulaştırıyoruz”
Covid19 sürecinde de ihtiyaç sahiplerine vakıflar aracılığıyla yapılan yardımların devam ettiğini söyleyen Muhammet Şakir Erarı, “Vakıfların bir diğer önemli işlevinin de birlik ve beraberlik duygularını diri tutarak "ben" yerine "biz" olgusunu gönüllere nakşetmesidir. Tüm dünyanın ciddi bir sağlık sınavı verdiği bu günlerde COVİD 19 salgın hastalığının tüm gönüllerde açmış olduğu tedirginlik ortamını bir nebze de olsa ortadan kaldırmak amacıyla Vakıflar Haftası bu sene “Vakıf Medeniyetinde Şefkat ve Merhamet“ temasıyla kutlanmaktadır. Türk kültüründe köklü bir yeri bulunan vakıf müessesesinin, sahip olduğumuz kültürel değerlerin korunarak, gelecek kuşaklara aktarılması görevinin yanı sıra, muhtaç olan yurttaşlarımıza yardım edilmesinin kurumsallaşması gibi önemli bir görevi de bulunmaktadır. Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak Balıkesir ve Çanakkale illerinde düzenli olarak her ay 500 aileye kuru gıda paketi dağıtmak suretiyle bin 482 muhtaç kişiye, yüzlerce yıl önce kurulmuş vakıfların yardımlarını ulaştırmaya devam ediyoruz. Ramazan ayında dağıtmış olduğumuz gıda yardım paketlerinde Genel Müdürümüz Sn. Burhan Ersoy’un bir mektubu da bulunuyor. Genel Müdürümüzün mektubunda, yardımlar hakkında, “Fatih Sultan Mehmet Han’dan Kanuniye, Bezmialem Valide Sultan’dan, Mihrişah Sultan’a kadar binlerce hayırsever ecdadın ikramları olarak dağıtılmaktadır.” denilerek, vakıf kurumunun tarihî arka planına, “Bir Oluruz Biz Oluruz” özsözüyle de, acılarda ve sevinçlerde ortak olmanın önemine işaret edilmektedir. Vakıf Haftası’nı bu yıl Ramazan ayının kutlu günleri içerisinde idrak ediyor olmamız, vakıf anlayışının özü olan merhamet, şefkat, yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik kavramlarının değerini hissetmemiz için önemli bir vesile olacaktır” ifadelerini kullandı.

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