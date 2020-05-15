Bandırma'da kaçak tütün ve içki operasyonu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri kaçak tütün ve içki satan şahıslara operasyon düzenledi. Operasyonlarda çok miktarda kaçak içki ve tütün mamulü ele geçirildi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, aldıkları bilgi doğrultusunda iş yerlerinde arama yaptı. Polis ekipleri tarafından 2 şüphelinin iş yerlerinde yapılan aramalarda 63 litre sahte etil alkol, 5 bin 400 adet bandrolsüz boş makaron, 11 bin 760 adet dolu makaron, 4 bin 300 kilo tütün, 1 adet manuel sigara sarım makinesi ile 27 adet sahte TAPDK bandrolü ele geçirildi. Polis, şüpheliler hakkında adli işlem başlattı.

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