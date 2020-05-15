Kaymakam denetim yaptı maske dağıttı

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Valiliğinin 13 Mayıs da aldığı maskesiz sokağa çıkmama kararına büyük oranda uyulurken, Burhaniye Kaymakam Hüseyin Öner de, maske denetimi yaptı ve maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıttı.

Kaymakam Hüseyin Öner, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz, Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Alim Burak Çelik ve İlçe Sağlık Müdürü Dr.Faruk Kendigelen ile birlikte Cumhuriyet Meydanı ile Hürriyet caddesinde maske denetimi yaptı. Vatandaşların büyük çoğunlukla maske takma zorunluluğuna uyduğu görülürken, maskesi olmayan vatandaşlar uyarıldı ve maske hediye edildi. Kaymakam Öner, sokağa maskesiz çıkmayan vatandaşlara teşekkür etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında sık sık denetim yaptıklarını anlatan Kaymakam Hüseyin Öner, “13 Mayıs da Balıkesir Valiliğinin aldığı karar gereğince maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Biz de bu konuda örnek bir denetim yapalım dedik. İlçe Emniyet Müdürlüğümüz, İlçe Jandarma Komutanlığımız, diğer kamu kuruluşlarımız, Sağlık müdürlüğümüz ve belediye ekiplerinin de içinde olduğu komisyonlarımız ile sürekli denetim çalışmaları yapıyoruz. Ancak, bir farkındalık olması adına ilçe Kaymakamı olarak ben ve Emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız ve Sağlık müdürümüzle birlikte bir çalışma yaptık. Vatandaşlarımızın çok yüksek oranda maske taktıklarına şahit olduk. Bu gün aynı zamanda 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma hakkının olduğu gündü. Herhalde hazırlıklı olmadıklarından, onlarda maske takmayanlara rastladık. Gençlerimizi de ikaz ettik. Maskelerini verdik. Ben, bu vesileyle değerli Burhaniyeli hemşerilerimize, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Valiliğimiz ve Kaymakamlığımızca alınan kararlara uyma noktasında gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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