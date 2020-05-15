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Ayvalık Belediye Başkanı Ergin imkânsızı başardı

İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi'nin personeline yıllardır düzensiz ödenen maaşları göreve geldiği günden bu yana uyguladığı 'Mali Disiplin' ile düzenli hale getirmeyi başaran Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin bu ay, adeta imkansızı başardı.

Ayvalık Belediye Başkanı Ergin imkânsızı başardı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi’nin personeline yıllardır düzensiz ödenen maaşları göreve geldiği günden bu yana uyguladığı ‘Mali Disiplin’ ile düzenli hale getirmeyi başaran Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin bu ay, adeta imkansızı başardı.
Dünya’yı ve Türkiye’yi etkisi altına alan Koronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik çarkların ülke genelinde olduğu gibi Ayvalık’ta da durma noktasına geldi. Belediye gelirlerinin olağanüstü daraldığı süreçte, İller Bankası’nın Balıkesir genelindeki vergilerden aldığı yüzde 7’lik payın yüzde 60’ını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne, yüzde 40’ını da ilçe belediyelerine aktardığı ödeneğin, Ayvalık Belediyesi’ne ödenmesi gereken bölümüne özel bir bankanın geçmiş döneme ait bir alacaktan dolayı kesinti yapması sonucunda bu para belediye kasasına giremedi.
Yaşanılan bu olumsuzluğun yanı sıra Ayvalık Belediyesi’nin pandemi sürecinde belediye mülklerine ait kira alacaklarını 3 ay ertelemesi ve vatandaşların evden çıkamaması sonucunda belediyeye ait hiçbir ödemeyi yapamaması nedeniyle belediye gelirlerinin minimum seviyelere düşmesine rağmen, Mesut Ergin başkanlığındaki Ayvalık Belediyesi bu ay da tüm kaynaklarını zorlayarak personele olan yaklaşık 2 milyon 700 liralık maaş bedelini ödeyerek personelini bu zor günlerde mağdur etmemeyi başardı.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in, belediye personelinin alın teri kurumadan maaşlarını kuruşu kuruşuna ödeme önceliği sonucunda her ay olduğu gibi bu ayda personelin maaşları gününden iki gün öncesinde banka hesaplarına yatırması belediye çalışanları tarafından çok büyük takdir ve sevinçle karşılandı.
Ayvalık’ta, yaz sezonu öncesinde yolların asfaltlanması, sokakların dezenfekte edilmesinin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine gıda ve temizlik maddesi temini için bin aileye 150 TL’lik alışveriş çekleriyle her gün 100 paket erzak dağıtımı, aş evinden yaklaşık bin 200 aileye her gün iki öğün sıcak yemek, maske, kolonya, koruyucu elbise dağıtımı gibi pek çok sosyal hizmet de sunan Ayvalık Belediyesi yüreklerde taht kuruyor.
Türkiye’nin son derece kritik bir süreçten geçtiği bu günlerde, tek kuruş kredi kullanmadan, belediyeye ait hiçbir mülkü satmadan krizi yöneten Başkan Ergin, bir yandan geçmiş dönemlere ait bankalardan kullanılan kredi borçlarını ödüyor, bir yandan da kusursuz hizmet verebilmek için insanüstü çaba sergilemesiyle başarısını taçlandırıyor.

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