Kablo hırsızları Gönen'de yakalandı

Balıkesir'in Balya ilçesinde, haberleşme nakil kablosu çaldıkları belirlenen 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Balya ilçesi Kadıköy mahallesi, BalyaGönen karayolunda kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Türk Telekom Müdürlüğüne ait haberleşme ve nakil kablosu çalınması üzerine müteakip olay yerinde jandarma inceleme birimi tarafından yapılan detaylı araştırmalar sonucunda; toplam 180 metre haberleşme kablosunun kesilmek suretiyle çalındığı tespit edildi. Balya İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ve OYİT unsurlarından oluşturulan özel ekip tarafından bölgede bulunan güvenlik kamera görüntüleri, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda bahse konu hırsızlığı gerçekleştiren şüpheliler de tespit edildi. Olaya karışan şüpheli şahıslar; T.Ç. ve M.T. isimli şahıslar Gönen ilçesinde yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş ve haklarında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.