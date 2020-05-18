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Başkan Yılmaz hafta sonu da sahadaydı Hafta sonu 6 ilçe ziyareti

İHA

İlçe ilçe gezerek yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bu hafta sonu da sahadaydı. İlçelerde yapımı devam eden projeleri inceleyen Başkan Yılmaz, şehre anlam katacak her projeye destek olacaklarını söyledi.

Başkan Yılmaz hafta sonu da sahadaydı Hafta sonu 6 ilçe ziyareti

İlçe ilçe gezerek yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bu hafta sonu da sahadaydı. İlçelerde yapımı devam eden projeleri inceleyen Başkan Yılmaz, şehre anlam katacak her projeye destek olacaklarını söyledi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şehre değer katacak projeleri yerinde incelemeye devam ediyor. Bu hafta sonunu da kurmaylarıyla beraber sahada geçiren Başkan Yücel Yılmaz’ın ilk durağı Edremit oldu. Edremit halkının Büyükşehir’in hizmetlerine ulaşım ve erişimini kolaylaştırmak amacıyla Körfez Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ile BASKİ başta olmak üzere tüm birimleri tek çatı altında toplayacaklarını belirten Başkan Yılmaz, gereken çalışmaları başlattıklarını söyledi. Sonrasında; Balya, Manyas, Gönen ilçelerini ziyaret eden Başkan Yılmaz’a, ilçe belediye başkanları da eşlik ederek yapımı devam eden projeler hakkında bilgilendirmede bulundular. İlçelerde yapılması planlanan projeleri de değerlendiren Başkan Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi olarak; Balıkesir’e fayda sağlayacak ve anlam katacak her projeye destek olacaklarını belirtti.

Başkanlarla birlikte sahada
Başkan Yücel Yılmaz’ın Pazar günkü durağı ise Karesi ve Altıeylül ilçeleri oldu. MKYK Üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ile birlikte yapımı devam eden ve planlanan projeleri yerinde inceleyen Başkan Yılmaz, projeler tamamlandığında şehre büyük değer katacaklarını ifade etti.

Şehrin tarihi kimliği ortaya çıkacak
Balıkesir’in tarihini ve kültürünü öne çıkaracak Zağnos Paşa Cami Meydan Düzenlemesi ve sokak sağlıklaştırma projeleri kapsamında gerçekleştirilen yıkım çalışmalarının ardından alanda incelemelerde bulunan Başkan Yılmaz “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın desteğiyle gerçekleştireceğimiz projemizin çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Burası şehrimizin simgelerinden biri haline gelecek. Balıkesir’in tarihi kimliğinin öne çıktığı, insanların huzur bulduğu ve bu şehre kimlik kazandıracak bir alan olacak.” dedi.
Ramazan Bayramı’nın ardından açmayı planladıkları Çamlık’ta da incelemelerde bulunan Başkan Yılmaz, sokak iyileştirme çalışmalarının ardından burasının da Zağnos Paşa Cami Meydanıyla bütünlük sağlayacağını belirtti.

Uyum ve işbirliği vurgusu
Uyum içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda bereket olduğunu vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz “Balıkesir’imizi en iyi şekilde yönetmeye, hak ettiği yere getirmeye çalışıyoruz. Ben bütün belediye başkanlarına teşekkür ediyorum. Uyum içerisinde çarklar dönmeye başladı. Hizmetler yerine ulaşıyor. Bu uyum ve birliktelik sayesinde Balıkesir’imizde çok güzel ve başarılı işlere imza atacağımıza inanıyorum.” açıklamasında bulundu.

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