Bakan Selçuk’un övgü ile bahsettiği Ayşenur konuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Selçuk’un övgü ile bahsettiği Ayşenur konuştu

İHA

Bakan Selçuk’un övgü ile bahsettiği Ayşenur konuştu

İnek otlatırken EBA Canlı derse katılan proje okulu Manisa Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ayşenur Doludağ’ın o anları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni topladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Manisa Manisa Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan ve Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Bayraklı kırsal mahallesinde yaşayan Ayşenur Doludağ’a EBA canlı dersle ilgili övgüler yağdırdı.
Bir anda sosyal medya da en çok paylaşılan isim olan ve Bakan Selçuk’un övgü dolu sözlerinden mutlu olduğunu belirten Ayşenur Doludağ köydeki yaşantısını anlatarak doğallığı çok sevdiğini belirtti. Ders çalışmayı da sevdiğini ancak internet çekmediği için ancak ineklerle birlikte zirveye çıkması gerektiğini belirten Doludağ 10 yıldan bu yana ilk defa bahar ayında köyde kaldığını ve baharda işlerin daha zor olduğunu belirtti.

İnternette çekse daha güzel olacak, Ablam bu yüzden okulu dondurdu
Bakan Selçuk’a övgü dolu sözleri için teşekkür eden Ayşenur Doludağ “Manisa Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi proje okulunda okuyorum 10. Sınıf öğrencisiyim. Normalde köyde oturuyoruz ailemle birlikte bu pandemi sürecinde de köye gelmek zorunda kaldık. Burada hayvanlarla birlikte tarla işlerine bakıyoruz bu şekilde. İlk önce biz hayvanları otlatırken dağda telefon çekince ben canlı derse katıldım. Canlı derse katılınca da öğretmen Sebahat Hoca beğenince fotoğrafı çekmişti benim. Ondan sonra bu okul grubundan Milli Eğitim Bakanlığına kadar gitmiş. Milli Eğitim Bakanı da görmüş bu çok mutlu etti bizi aynı şekilde okulumu öğretmenlerim çok mutlu oldular bende çok mutlu oldum Ailemde aynı şekilde böyle oldu ani oldu yani. Çok mutlu oldum ilk önce bi şaşırdım çünkü her yerde ben çıktım bir anda karşıma çok değişikti hiç böyle bir şey beklemiyordum. Çok mutlu oldum. Öncelikle bu fırsatı bize tanıdığı için çok teşekkür ederim ona. Ve bu durum bizi çok mutlu etti İnşallah yakın zamanda onunla da görüşmek istiyoruz. Eğitim görmek sizin hakkınız bizim görevimiz demişti. Bizde küçükken hayvan otlatıyorduk kitap okuyorduk demek isterdim ama kitap okumuyorduk biz sadece ineklerimiz vardı dedi. Buda bizim çok şanslı olduğumuzu gösteriyor zaten bizde bunun farkındayız. Ama tek sorunumuz internetimizin çekmemesi internette çekerse daha şanslı olacağız. Evde sadece televizyondan bağlanabiliyoruz EBA TV’den ama evde internetten bağlanamıyorum canlı derslere dağda bağlana bildim o şekilde canlı derse katıldım.
Yazları tarla işlerimiz oluyor tarla işleri, arta kalan vakitlerde genelde evde dinlendiğim sürece kitap filan okuyorum bazen konu tekrarı falan yapmaya çalışıyorum. Ama çok fırsatımız olmuyor çünkü tarla işleri bizim elimizde biz yapmaya çalışıyoruz yoruluyoruz yaz boyu böyle geçiyor genelde, 5 Kız kardeşiz biz en küçükleriz ikizim var benim birde en büyük ablam evli 2 tane de ablam burada ortanca ablam üniversite okuyor Hacettepe’de psikoloji okuyor ama oda bu durumdan dolayı buraya gelince internet çekmediği için bilgisayar falanda olmadığı için okulunu dondurmak zorunda kaldı şu anda oda derslerini göremiyor çünkü okulunu dondurdu derslerini göremiyor.

Geleceğin Hukukçusu Olmak İstiyorum
İleride ben bu sene bölümlerimizi seçtik eşit ağırlığı seçtim ve ben hukuk okumak istiyorum liseye başladığımdan beri hep hukuk okumak istedim inşallah bunu gerçekleştiririm inşallah olur. Çünkü ülkemizde gerçekten çok fazla kadına şiddet artmaya başladı. Ülkemizde ki bu durum bizi çok üzüyor. Çok fazla haberlerde gördükçe daha fazla üzülüyoruz ve ben kadın olacağım büyüyünce sonuçta bende hukuk okumak istiyorum. Kadınları savunmak istiyorum Evet kesinlikle çünkü ben burada ders çalışıyorum okulda da ders çalışıyorum benim için fark etmiyor tatbiki de zor okumak zor ama inanırsak başaracağımıza inanırsak başarırız zaten çalışırsak yaparız, her türlü ortamda çalışabiliriz, engel yok. Doğal ortam daha güzel araba sesleri yok, binalar yok karışıma çıkan binalar yok biz zaten hepimiz hayatımız boyunca zaten köy yaşamını daha çok sevdik ben Manisa da yurtta kalıyorum. Yurtta sürekli araba sesleri var binalar var karşımda bu beni boğuyor ama burada öyle bir şey yok daha çok kuş sesleri hayvanlar bu beni daha mutlu ediyor daha çok içimi açıyor ders çalışmak için" şeklinde düşüncelerini dile getirdi.
Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş da genç kız tebrik etmek için evinde ziyaret etti. Boş zamanlarında kardeşleri ile birlikte okumaları için bol miktarda kitap hediye etti. Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanı Yücel Yılmaz da tebrik amaçlı kitap dolu bir çanta gönderdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Yılmaz hafta sonu da sahadaydı Hafta sonu 6 ilçe ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz hafta sonu da sahadaydı Hafta sonu 6 ...
Tarım işçilerinin aşırı sıcaklarla zorlu sınavı
YEREL HABERLER Tarım işçilerinin aşırı sıcaklarla zorlu sınavı
Balıkesir'de kısıtlamadan muaf çiftçiler üretime devam ediyor
YEREL HABERLER Balıkesir'de kısıtlamadan muaf çiftçiler üretime ...
Vali Ersin Yazıcı'dan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Vali Ersin Yazıcı'dan 19 Mayıs mesajı
Kablo hırsızları Gönen'de yakalandı
YEREL HABERLER Kablo hırsızları Gönen'de yakalandı
Kullanılmayan okul binası muhtarlık oldu
YEREL HABERLER Kullanılmayan okul binası muhtarlık oldu
Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri
Sosyal medyada terör örgütüne destek iddiasıyla iki kişi Ayvalık’ta gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sosyal medyada terör örgütüne destek iddiasıyla iki ...
Online yarıştılar, ödülü kaptılar
YEREL HABERLER Online yarıştılar, ödülü kaptılar
Erdek'te polis 65 yaş üstü vatandaşlara çiçek ve maske verdi
YEREL HABERLER Erdek'te polis 65 yaş üstü vatandaşlara çiçek ve ...
Yavru kediyi kurtarmak için aracı parçaladılar
YEREL HABERLER Yavru kediyi kurtarmak için aracı parçaladılar
Kamyonetin kaputuna giren yavru kedi, 8 saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER Kamyonetin kaputuna giren yavru kedi, 8 saatte ...
Burhaniye’de 65 yaş üstü vatandaşlar sahillerde nefes aldı
YEREL HABERLER Burhaniye’de 65 yaş üstü vatandaşlar sahillerde nefes ...
Erdek'te İskele yolu asfaltlandı
YEREL HABERLER Erdek'te İskele yolu asfaltlandı
Demirçeviren ailesinin baba acısı Mehmet Demirçeviren son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Demirçeviren ailesinin baba acısı Mehmet Demirçeviren ...
Engelliler Haftasını evlerinde kutladılar
YEREL HABERLER Engelliler Haftasını evlerinde kutladılar
Korona salgını Sındırgı’da yatırımlara engel olmadı
YEREL HABERLER Korona salgını Sındırgı’da yatırımlara engel olmadı
Sıcaktan bunalan koyunları kırparak rahatlatıyor Koyunlar sıcaktan etkilenmesin diye kırpılıyor
YEREL HABERLER Sıcaktan bunalan koyunları kırparak ...
Balıkesir'de Kuva-i Milliye'nin 101. yılı kutlandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de Kuva-i Milliye'nin 101. yılı kutlandı
Sosyal mesafeye uymayanlara 15 bin lira ceza kesildi Uygulamaya 98 ekip ve 352 personel katıldı
YEREL HABERLER Sosyal mesafeye uymayanlara 15 bin lira ceza ...
Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar
YEREL HABERLER Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar
Elektrik kontağından çıkan yangın aracı küle çevirdi
YEREL HABERLER Elektrik kontağından çıkan yangın aracı küle çevirdi
Kuzey Ege'de termometreler 37 dereceyi gösterdi
YEREL HABERLER Kuzey Ege'de termometreler 37 dereceyi gösterdi
Balıkesir'de jandarma 900 kilogram hijyen olmayan sakatat ele geçirdi
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma 900 kilogram hijyen olmayan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X