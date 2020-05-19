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Edremit Ticaret Odası Başkanı Salon, kazada yaralandı

DHA

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´de Edremit Ticaret Odası (ETO) Başkanı Coşkun Salon, makam aracıyla kaza yaptı. Coşkun Salon, aynı istikamette park halinde bulunan kamyona arkadan çarptığı kazada, otomobilde sıkıştı. Salon, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza, saat 13.00 sıralarında Çanakkale-İzmir karayolunun Edremit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi´nde meydana geldi. Çanakkale´den Balıkesir'in Edremit ilçesi yönüne ETO´ya ait 10 KK 003 plakalı makam aracıyla giden Başkan Coşkun Salon, aynı yönde park halinde...

Edremit Ticaret Odası Başkanı Salon, kazada yaralandı

<br>Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´de Edremit Ticaret Odası (ETO) Başkanı Coşkun Salon, makam aracıyla kaza yaptı. Coşkun Salon, aynı istikamette park halinde bulunan kamyona arkadan çarptığı kazada, otomobilde sıkıştı. Salon, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.<br>Kaza, saat 13.00 sıralarında Çanakkale-İzmir karayolunun Edremit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi´nde meydana geldi. Çanakkale´den Balıkesir'in Edremit ilçesi yönüne ETO´ya ait 10 KK 003 plakalı makam aracıyla giden Başkan Coşkun Salon, aynı yönde park halinde bulunan 10 Z 5376 plakalı kamyona arkadan çarptı. Araç içerisinde sıkışan Salon, diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Salon´a ilk müdahaleyi 112 Acil ekipleri yaptı.<br>Edremit Özel Körfez Hastanesi'ne kaldırılan Salon´un ayağının kırıldığı, hayati tehlikesinin ise bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN<br>2020-05-19 15:27:09<br>

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