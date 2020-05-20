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Karesi’de yer gök kırmızı beyaz 19 Mayıs Karesi’de coşkuyla kutlandı

İHA

Karesi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kentte coşkuyla kutladı. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Çamlık Tepesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu.

Karesi’de yer gök kırmızı beyaz 19 Mayıs Karesi’de coşkuyla kutlandı

Karesi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kentte coşkuyla kutladı. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Çamlık Tepesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi saat 19.19’da İstiklal Marşı’nı okudu.
Karesi Belediyesi, Karesi Kaymakamlığı ve Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdiği programla yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu hafta 161718 ve 19 Mayıs tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerde kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda vatandaşları yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına uyan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Özalp ve Karesi Belediyespor’lu antrenörlerle birlikte Çamlık Tepesi’nde saat 19.19’da Türk Bayrakları ile birlikte İstiklal Marşı’nı okudu. Başkan Orkan’a Belediye Başkan Yardımcıları da eşlik etti. İstiklal Marşı’nın ardından Çamlık Tepesi’nden havaya yüzlerce kırmızı beyaz balon bırakıldı.
Başkan Orkan, ‘Ben gençlerimizi yağmurdan sonra çıkan gökkuşağı gibi görüyorum’
Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, gerçekleştirilen etkinliğin ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Orkan, Atatürk’ün 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkarak yaktığı bağımsızlık ateşinin tüm yurda yayılmasıyla başlayan Kurtuluş Savaşı’nın ardından Türkiye Cumhuriyeti doğduğunu ifade etti. Başkan Orkan, “Buradan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarına ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu vatan toprağı öyle kolay kazanılmadı. Ata’mızı iyi anlamamız ve mirasını gelecek nesillere aktarmamız lazım. Aynı zamanda Gençlik ve Spor Bayramı olan bu anlamlı günde tüm gençlerimizin ve sporcularımızın da bayramını kutluyorum. Ben gençlerimizi yağmurdan sonra çıkan gökkuşağı gibi görüyorum. Hepsi ayrı bir renk, ayrı bir güzellik. Gençlerimize daha yaşanılabilir bir Karesi bırakmak adına yerel yöneticiler olarak üzerimize düşen görevleri yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu çabalarımızın sonucunu önümüzdeki süreçte görmeye başlayacağız. Malumunuz bugün 19 Mayıs aynı zamanda Kadir Gecesi. Tüm İslam aleminin, Balıkesirimizin, Karesimizin tüm hemşehrilerimizin bu mübarek Kadir Gecesini kutluyor, bizleri Ramazan Bayramı’na ulaştırmasını Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

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