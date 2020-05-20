Balıkesir'in biyoçeşitlilik envanteri açıklandı Prof. Dr. Fatih Satıl; "Biyoçeşitliliği yok etmek, virüs ve hastalıklara davetiye çıkarıyor"

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Satıl Balıkesir'in içinde bulunduğu bölge itibariyle biyoçeşitlilik açısında dikkate değer bir zenginliğe sahip olduğunu belirterek, elde ettikleri sonuçları açıkladı. Prof. Dr. Satıl, İnsanların biyoçeşitliliği yok eden etkinlikleri nedeniyle korona virüs ve benzeri hastalıklar ve felaketlerin ortaya çıkabileceğini söyledi.

BAUN FenEdebiyat Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Satıl, Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Satıl, “Dünyamız ne yazık ki derin bir ekolojik çöküş ile karşı karşıya. İnsanlar tarafından ekosistemlerin tahrip edilmesi, canlıların yok edilmesi ve doğal varlıkların acımasızca tüketilmesi yeryüzünde büyük felaketlere yol açıyor. Ve sonuçta işin ucu kendisine ve gelecek nesillere dokunuyor. İşte son yaşadığımız virüs salgını bu durumun acı bir örneği. İnsanların biyoçeşitliliği yok eden etkinlikleri nedeniyle Kovid19 benzeri hastalıklar ve felaketler meydana çıkıyor. İnsanoğlu bir an önce biyoçeşitliliğin öneminin farkına varmalı ve bu zenginliği korumak için ciddi tedbirler almak zorunda” dedi.



Balıkesir'in biyoçeşitlilik envanteri açıklandı

Balıkesir'in içinde bulunduğu bölge itibariyle biyoçeşitlilik açısında dikkate değer bir zenginliğe sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Fatih Satıl, "Balıkesir genelinde biyoçeşitlilik bakımından zengin olan doğal alanlara koruma alanı statüleri verildi. Balıkesir'de 2 adet Milli Park, 4 Tabiat Parkı ve 1 koruma alanı bulunmaktadır. Ancak bu alanlarda koruma etkin koruma tedbirlerine ihtiyaç vardır" dedi.

Prof. Dr. Fatih Satıl, Prof. Dr. Gülendam Tümen ve Prof. Dr. Selami Selvi’nin görev aldığı biyoçeşitlilik projesi sonucunda Balıkesir’de; 2 bin 133 bitki çeşidi, 45 memeli hayvan türü, 407 omurgasız canlı, 278 kuş türü, 28 iç su balığı, 26 sürüngen ve 9 çift yaşar canlı türü tespit edilerek kayıt altına alındı. Prof. Dr. Fatih Satıl, “Bundan sonraki aşamada bu zengin biyoçeşitliliğimizin yerinde korunması ve takibi gerekiyor. Bunun için ilgili Bakanlık, Balıkesir Şube Müdürlüğü ve Balıkesir Üniversitesinde konuyla ilgili akademisyenlerin iş birliği içinde çalışması çok önemli” diye konuştu.

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