Mahalle muhtarı sağlık çalışanlarını unutmadı Muhtardan sağlık çalışanlarına jest

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mahalle muhtarı sağlık çalışanlarını unutmadı Muhtardan sağlık çalışanlarına jest

İHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Paşabayır mahalle muhtarı Belgin Şentürk, Bandırma Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanlarına evlerinde hazırladıkları pasta, börek, çörekleri teslim ettiler.

Mahalle muhtarı sağlık çalışanlarını unutmadı Muhtardan sağlık çalışanlarına jest

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Paşabayır mahalle muhtarı Belgin Şentürk, Bandırma Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanlarına evlerinde hazırladıkları pasta, börek, çörekleri teslim ettiler.
Paşabayır Mahalle Muhtarı Belgin Şentürk ve azaları, pandemi sürecinde gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına kendi evlerinde hazırladıkları yiyecekleri teslim ettiler. Hastane içesinde sosyal mesafeyi koruyarak pandemi sürecinde geçirdikleri zorlukları konuştular. Şentürk, "Onlar, halkımızın sağlığı için ailelerinden ve sevdiklerinden uzak bir şekilde gece gündüz çalışıyorlar. Bir nebze de olsa içlerini ısıtabildiysek, destek olabildiysek ne mutlu bizlere. Her zaman sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Kalbimiz ve dualarımız onlarla birlikte. Emeklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Havran Çayı’nda kirlilik alarmı Çiftçilerin sulama yaptığı çayda kirlilik
YEREL HABERLER Havran Çayı’nda kirlilik alarmı Çiftçilerin sulama ...
Balıkesir'de sokağa çıkan 805 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Balıkesir'de sokağa çıkan 805 kişiye para cezası
Balıkesir'in biyoçeşitlilik envanteri açıklandı Prof. Dr. Fatih Satıl; "Biyoçeşitliliği yok etmek, virüs ve hastalıklara davetiye çıkarıyor"
YEREL HABERLER Balıkesir'in biyoçeşitlilik envanteri açıklandı Prof. Dr. ...
Burhaniye’de giyim pazarları açıldı, esnafın yüzü güldü
YEREL HABERLER Burhaniye’de giyim pazarları açıldı, esnafın yüzü ...
Balıkesir’de dağda otlayan büyükbaş hayvanları vurarak kasaba satmak isteyen 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir’de dağda otlayan büyükbaş hayvanları ...
Bigadiç ve Erdek'te Polis ve Jandarma’dan ‘19 Mayıs’ konvoyu Minik Melis polis amcalarına bayrak hediye etti
YEREL HABERLER Bigadiç ve Erdek'te Polis ve Jandarma’dan ‘19 Mayıs’ ...
Karesi’de yer gök kırmızı beyaz 19 Mayıs Karesi’de coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Karesi’de yer gök kırmızı beyaz 19 Mayıs Karesi’de ...
Edremit ve Havran’da 19 Mayıs motosiklet turu düzenledi
YEREL HABERLER Edremit ve Havran’da 19 Mayıs motosiklet turu ...
Ayvalık’ta 19 Mayıs coşkusu balkonlara taştı Ayvalık saat 19.19’da balkonlardaydı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 19 Mayıs coşkusu balkonlara taştı Ayvalık ...
Başkan Yılmaz, 19 Mayıs'ta milli sporcu ve gençleri video konferansta buluşturdu
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, 19 Mayıs'ta milli sporcu ve gençleri ...
Burhaniyeli Öğretmen sırtında çocuğu ile halk bandosunda görev aldı
YEREL HABERLER Burhaniyeli Öğretmen sırtında çocuğu ile halk ...
19 Mayıs’a anlamlı kutlama Başkanlar otobüsle şehir turu atıp halkın bayramını kutladı
YEREL HABERLER 19 Mayıs’a anlamlı kutlama Başkanlar otobüsle şehir ...
Burhaniye’de 19 Mayıs kutlandı
YEREL HABERLER Burhaniye’de 19 Mayıs kutlandı
Kutlamalar vatandaşların ayağına gitti Gönen'de 19 Mayıs coşkusu
YEREL HABERLER Kutlamalar vatandaşların ayağına gitti Gönen'de 19 ...
Sırtındaki 6 aylık oğlu ile bando takımıyla gösteri yaptı
YEREL HABERLER Sırtındaki 6 aylık oğlu ile bando takımıyla gösteri ...
Edremit Körfezi'nde konvoylu 19 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER Edremit Körfezi'nde konvoylu 19 Mayıs kutlaması
Başkan Yılmaz gençlerle video konferansta buluştu 19 Mayıs’ta gençler ve Milli Sporcular video konferansta buluştu
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz gençlerle video konferansta buluştu 19 ...
Ayvalık’ta evde kalan vatandaşlara özel animasyon ve bando coşkusu
YEREL HABERLER Ayvalık’ta evde kalan vatandaşlara özel animasyon ve ...
Edremit Ticaret Odası Başkanı kaza yaptığı otomobilde sıkıştı Kamyona arkadan çarpıp otomobil içerisinde sıkışan Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon'u itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Edremit Ticaret Odası Başkanı kaza yaptığı otomobilde ...
Edremit Ticaret Odası Başkanı Salon, kazada yaralandı
YEREL HABERLER Edremit Ticaret Odası Başkanı Salon, kazada yaralandı
Edremit Ticaret Odası Başkanı Salon, kazada yaralandı
YEREL HABERLER Edremit Ticaret Odası Başkanı Salon, kazada yaralandı
Balıkesir'de 19 Mayıs heyecanı Motosikletler ve klasik araçlarla 19 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER Balıkesir'de 19 Mayıs heyecanı Motosikletler ve ...
Sürpriz doğum gününde Vali oldu
YEREL HABERLER Sürpriz doğum gününde Vali oldu
Edremit’te 19 Mayıs çelenk sunma töreniyle kutlandı
YEREL HABERLER Edremit’te 19 Mayıs çelenk sunma töreniyle kutlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X