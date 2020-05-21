Balıkesir açıklarında 2 kişi Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

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Balıkesir’in Burhaniye ilçesi açıklarında arıza yapan fiber teknede mahsur kalan 2 kişi, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye açıklarında içerisinde 2 kişinin bulunduğu özel bir fiber tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekiler Sahil Güvenlikten yardım talebinde bulundu. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından başlatılan arama kurtarma faaliyetlerinde fiber tekne, içerisindeki şahıslarla birlikte Burhaniye Balıkçı Barınağı’na yedeklenerek getirildi.

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