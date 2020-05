Mahalleliyi sahura 5 çocuk annesi kadın, davul çalarak kaldırıyor

<br>Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Manyas ilçesinin kırsal Dere Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk annesi Sevgi Cankurt (54), 4 yıldır her ramazanda davul çalarak vatandaşları sahura kaldırıyor.<br>Manyas ilçesindeki kırsal Dere Mahallesi'nde yaşayan Sevgi Cankurt, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da davulunu omzuna astı. Her gece, bölge sakinlerini çaldığı davul ile sahura uyandıran 5 çocuk annesi Cankurt, insanlara yardımlarda bulunduğu için de mutlu olduğunu dile getirdi.<br>7 yıl önce baba ocağına geldiğini belirten Cankurt, "6 yıldır köy kahvehanesini çalıştırmaya başladım. Ancak koronavirüs nedeniyle kahvehane kapalı durumda. 4 yıl önce mahalle muhtarına gidip Ramazan aylarında davul çalmak istediğimi söylemiştim, kabul gördü. 4 yıldır çalıyorum. Geçen yıl davulum patlamıştı, zamanın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ekibiyle birlikte bana yeni bir davul getirdi. Tekrar, tekrar teşekkür ediyorum. Köyümüzde rahatlıkla, mutlulukla ve huzurla davulumu çalıyorum. İnsanlara da yardımda bulunuyoruz, onların mutluluğunu görünce ben de mutlu oluyorum. 15 dakika boyunca her gece mahalleyi uyandırıp evime dönüyorum" ifadelerini kullandı.<br>Cankurt ayrıca kendisine gösterilen olumlu tepkilerden de mutluluk duyduğunu ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Manyas Süleyman ÖZAYDIN<br>2020-05-21 14:34:44<br>

