Kadın kooperatifinden örnek dayanışma

<br>Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´in Gönen ilçesinde bulunan S.S. Gönen Merkez Tuzakçı Hasanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nce üretilen 400 kilogram fasulye, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası ülke genelinde devam ederken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla sürecin başında beri tüm birimler, ihtiyaç sahiplerine destek olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Pandemi sürecinde; sosyal, ekonomik, sağlık ve önleyici konularda faaliyetlerini özenle devam ettiren Büyükşehir Belediyesi, maddi kayba uğrayan vatandaşlara kendi imkanları ve hayırseverlerin desteğiyle yardımcı olmaya devam ediyor. S.S. Gönen Merkez Tuzakçı Hasanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Berrin Yetkin Var, kooperatife ait 400 kilogram kuru fasulyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırması amacıyla Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim etti.<br>'ÇORBADA TUZUMUZ OLSUN İSTEDİK'<br>Fasulyelerin, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını istediklerini belirten Başkan Var, "Hem Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu kampanya çerçevesinde hem de bölgemizde Büyükşehir Belediyesi'nin çok doğru ve çok faydalı bir şekilde yaptığı yardımlara destek olmak amacıyla biz de çorbada tuzumuz olsun istedik. İyi tarımla doğal bir şekilde kendi ürettiğimiz fasulyelerimizi, yardıma ihtiyacı olan insanlarımızla paylaşalım istedik. Şu sıralar yoğun tarım ve hayvancılık faaliyetlerimiz nedeniyle sahaya çıkıp dağıtamıyoruz. Faaliyetlerinizin ne kadar doğru yerlere ulaştığını görünce Büyükşehir Belediyesi´nin aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşmak istedik" dedi.<br>Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de fasulyeleri merkez mahalle muhtarları ve Balıkesir Kent Konseyi tarafından 'İmkânı Olan Bıraksın, İhtiyacı Olan Alsın' projesi kapsamında semt pazarlarına kurduğu stantlar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıttı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Gönen Fatih Emrah ERDOĞAN<br>2020-05-21 19:15:48<br>

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