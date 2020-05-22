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Turizm cenneti Avşa Adası'nda koronavirüs vakası görülmedi

DHA

Huzeyfe ÖZDEMİR-Semih ŞAHİN/MARMARA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in her yaz yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan turizm cenneti Avşa Adası´nda, şu ana kadar koronavirüs vakası görülmedi. Özellikle İstanbul ve Bursalı tatilcilerin ilgi gösterdiği turizm cenneti Avşa Adası, her yaz yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Türkiye´de 11 Mart´ta görülen ilk koronavirüs vakasının ardından, bu yıl adadaki konaklama tesisleri açılmadı. Kapıdağ Yarımadası´nın etrafındaki adalar grubu içerisinde yer alan 3 bin 200 kişilik yerli nüfusu bulunan Avşa´da, sokaklar sessizliğe büründü. Avşa...

Turizm cenneti Avşa Adası'nda koronavirüs vakası görülmedi

<br>Huzeyfe ÖZDEMİR-Semih ŞAHİN/MARMARA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in her yaz yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan turizm cenneti Avşa Adası´nda, şu ana kadar koronavirüs vakası görülmedi.<br>Özellikle İstanbul ve Bursalı tatilcilerin ilgi gösterdiği turizm cenneti Avşa Adası, her yaz yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Türkiye´de 11 Mart´ta görülen ilk koronavirüs vakasının ardından, bu yıl adadaki konaklama tesisleri açılmadı. Kapıdağ Yarımadası´nın etrafındaki adalar grubu içerisinde yer alan 3 bin 200 kişilik yerli nüfusu bulunan Avşa´da, sokaklar sessizliğe büründü. Avşa Adası´na gelen vatandaşlar, Balıkesir Valiliği´nin aldığı kararlar doğrultusunda 14 gün sosyal izolasyon kuralını uyguluyor. İzolasyon kuralına uymayan ve sahil şeridinde denize girenler jandarma ekipleri tarafından denetleniyor. Kurala uymayanlara 3 bin 180 TL´ye kadar idari para cezası uygulanıyor. Marmara Adalar Belediyesi Başkanı Süleyman Aksoy, alınan sıkı önlemler nedeniyle Avşa´da bugüne kadar pozitif  koronavirüs vakası görülmediğini söyledi.<br>`AVŞA ADASINDA VAKA GÖRÜLMEDİ´<br>Avşa Adası´na giriş ve çıkışlarda denetimlerin yapıldığını ve dezenfekte işlemlerinin sürekli hale getirildiğini söyleyen Marmara Adalar Belediyesi Başkanı Süleyman Aksoy, "Avşa Adamızda çok şükür virüs başladığından bugüne kadar hiçbir pozitif vakaya rastlanmamış, adaya giriş ve çıkışlar kontrollü olduğu için kaymakamlık, belediye ve sağlık müdürlüğünce her türlü tedbir alınmış olup şu an itibariyle hiç bir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Avşa, Marmara, Ekinlik adalarının kış aylarında nüfusu 9 bin 730 kişidir. Ama yaz aylarında bu nüfus 200 bine kadar çıkıyor. Bütün vatandaşlarımıza maske dağıtıp, sokağa çıktıkları zaman maskeyle çıkmalarını sağlıyoruz. Özellikle Avşa Adası'nın komple dezenfekte çalışmasını yaptık. Adamızda gerekli önlemleri aldık. Avşa Adamızda vaka sayısı şu an itibariyle sıfır. Hiçbir vatandaşımız bu süre zarfında pozitif olmadı" ifadelerini kullandı.<br>`İSTANBUL´DAKİ YAZLIKÇILARDAN KORKUYORUZ´<br>Koronavirüse rastlanılmadığı için mutlu olduklarını belirten ada sakini Kemal Gündüz, "İstanbul´daki yazlıkçılardan korkuyoruz. İstanbul´da çok virüs olduğu söyleniyor. İstanbul ile bağlantı yakın olduğu için buranın can damarı İstanbul´dur. İnşallah bir sıkıntı olmaz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Marmara Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR<br>2020-05-22 10:57:20<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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