Üzerinde ruhsatsız 2 tabancayla yakalandı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Ö.Ö., park halindeki otomobilde, üzerinde 2 tabancayla yakalandı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesi Altınkum yolu üzerinde park halindeki araçta şüpheli hareketlerde bulunan Ö.Ö'nün üstünü aramdı. Aramada, Ö.Ö'nün üzerinden 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü ve 10 tabanca mermisi ele geçirildi.<br>Şüpheli Ö.Ö. hakkında '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN<br>2020-05-22 12:41:26<br>

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