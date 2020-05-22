Balıkesir'de sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, çok sayıda sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.<br>Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit ilçesindeki bir evde sahte içki imalatı yapıldığını belirledi. Adrese operasyon yapan jandarma, T.D., S.D. ve S.S.D. adlı şüphelileri yakalayarak, gözaltına aldı. Ev ile eklentilerinde yapılan aramalarda, 66 litre sahte rakı, 35 litre sahte viski, 15 litre sahte votka, 8 rakı imal kiti şişesi, 150 viski şişesi kapağı, 1 huni ve 15 adet 0,5 litrelik şişe ele geçirildi. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN<br>2020-05-22 13:03:47<br>

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