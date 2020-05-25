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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sındırgı’da bayramda mendil yerine çocuklara özel maske

İHA

Sındırgı’da bayramda mendil yerine çocuklara özel maske

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Covid19 nedeniyle çocuklara maske takmayı özendirmek ve farklı bayram kutlanan bu süreçte mendil geleneği yerine çocuklara özel üretilen maskeler, harçlık ve şeker ile birlikte bayram hediyesi olarak dağıtıldı.
Sındırgı Belediyesine ait Akpınar Yaşam Merkezinde yetişkin maskelerinin yanında çocuklara özel olarak daha ufak ve renkli maskelerin üretimi gerçekleştirildi. Ayrı poşetler içerisinde hijyen şartları da ön planda tutularak paketlenen maske, harçlık ve şekerler Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş tarafından çocuklara dağıtıldı. Sındırgı Belediyesi ve BALMEK işbirliği ile üretilen 500 çocuk maskesi bayram boyunca çocuklara ücretsiz olarak dağıtılacak. Yetişkin maskelerinin yanında çocuklara özel olarak tasarlanan maskelerin de üretimine devam edileceği belirtildi.

“Çocuklar için rengarenk maskeler ürettik”
Çocuklar için özel hazırlanan maskeleri harçlıklarıyla birlikte dağıtan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Korona maalesef hayatımızın her alanında çok farklı değişiklikler yaptı. Şu anda Ramazan Bayramındayız. Elimizi öptürdüğümüz ve çocuklara harçlık verdiğimiz günlerden bugün acaba çoluğun çocuğun bayramını nasıl kutlarız diye düşünür olduk. Zaten 3540 bin adet Sındırgı Akpınar Yaşam Merkezinde kadınlarımız tarafından gönüllü olarak yapılan maskeler, onlarda renk değiştirdi. Bayramlık şeklini aldı. Yani rengarenk cıvıl cıvıl çocuklar için maske ürettik. İçerisine şekerini ve harçlığını da koyarak çocuklarımıza eskiden verdiğimiz mendil yerine şimdi de maske ve harçlıklarını veriyoruz. İnşallah bir an önce normal günlere döner, o sarıldığımız koklaştığımız om günlere tekrar kavuşmak dileğiyle. Herkese iyi bayramlar” şeklinde konuştu.
Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’ın elinden maske ve harçlıklarını alan çocuklardan Mustafa Duvarcı, “Bugün bize maske ve harçlıklarımız geldi. Başkanımıza teşekkür ederim. Sevmesem de sağlığımız için takmak zorundayız. Malum korona virüs” diye konuşurken kardeşi Leyla Duvarcı da, “Maske ve harçlıklarımız verildi. Aynı zamanda şekerler. Bu bayram biraz değişik olacak. Ellerini öpemeyeceğiz büyüklerin. Yanlarına gidemeyeceğiz, sarılamayacağız. O yüzden böyle bir şey yapmış Ekrem amcamız. Belediye başkanımız çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Elif Naz Duvarcı da evde kal çağrısında bulunarak, “Maske takmayı normalde hiç sevmem ama sağlığımız için takıyorum. Sizde sağlığınız için maske takın ve evlerinizde kalın diyorum. Diğer maskeler büyük geliyordu. Onların kulaklarını bağlamak zorunda kalıyorduk. Bence artık hep bunlardan üretilsin çocuklar için” dedi. Sena Duvarcı da Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’a teşekkür ederek, “Başkanımız bize harçlık maske ve şekerler verdi. Bayramımızı kutladı. Ona çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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