Ayvalık'ta 'Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 16´ya yükseldi

<br>Kadri KAYA/AYVALIK, (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Ayvalık ilçesinde geçen yıl 11 olan Mavi Bayrak sayısı, bu yıl 5 plajın daha ilave edilmesiyle 16´ya yükseldi.<br>Balıkesir´in gözde turizm merkezlerinden Ayvalık ilçesinde 5 plaja daha Mavi Bayrak verildi. 2019 yılında 7 plaj, 1 marina ve 3 özel yat ile birlikte 11 Mavi Bayrak´a sahip olan Ayvalık´ta, bu yıl 5 plaj daha Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Balıkesir´in Erdek ilçesinde 5 plaj, Gömeç ilçesinde 3 plaj, Edremit ilçesinde 7 ve Burhaniye ilçesinde 5 plaja Mavi Bayrak verilirken, Ayvalık en çok Mavi Bayrak alan ilçe oldu. <br>Ayvalık´ın kuzeyinde Engürü Tatil Siteleri Batı ve Palmiye plajları, Belediye Duba Plajı, Belediye Paşa Limanı Tesisleri, Belediye Kapri Plajı, Ali Bey (Cunda) Adası´nda; Ortunç Otel, Badavut Plajı, Küçükköy Mahallesi´nde Grand Temizel Otel, Murat Reis, Sea Resort Beach Hotel ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Oteller önü Sarımsaklı Halk Plajı Mavi Bayrak alan noktalar oldu.<br>Ayvalık Setur Marina il genelinde Mavi Bayrak alan tek marina olurken, Türkiye´de ilk kez Mavi Bayrak almaya hak kazanan ve yıllardır Mavi Bayrağını koruyan Tuana-K teknesi ile geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Armin ve Elsin adlı yatlara da Mavi Bayrak verildi. <br>Çevre eğitimi ve bilgilendirme konusunda 6, yüzme suyu kalitesinde 5, çevre yönetiminde 15, can güvenliği ve hizmetler konusunda 7 olmak üzere toplam 33 kriteri yerine getiren plajlara Mavi Bayrak veriliyor. Ayvalık´ta bu kriterlere uyan 12 plaj, 3 yat ve marina Mavi Bayrak almaya hak kazandı.<br>DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Kadri KAYA<br>2020-05-25 13:46:30<br>
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