Ayvalık'ta 'Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 16´ya yükseldi

<br>Kadri KAYA/AYVALIK, (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Ayvalık ilçesinde geçen yıl 11 olan Mavi Bayrak sayısı, bu yıl 5 plajın daha ilave edilmesiyle 16´ya yükseldi.<br>Balıkesir´in gözde turizm merkezlerinden Ayvalık ilçesinde 5 plaja daha Mavi Bayrak verildi. 2019 yılında 7 plaj, 1 marina ve 3 özel yat ile birlikte 11 Mavi Bayrak´a sahip olan Ayvalık´ta, bu yıl 5 plaj daha Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Balıkesir´in Erdek ilçesinde 5 plaj, Gömeç ilçesinde 3 plaj, Edremit ilçesinde 7 ve Burhaniye ilçesinde 5 plaja Mavi Bayrak verilirken, Ayvalık en çok Mavi Bayrak alan ilçe oldu. <br>Ayvalık´ın kuzeyinde Engürü Tatil Siteleri Batı ve Palmiye plajları, Belediye Duba Plajı, Belediye Paşa Limanı Tesisleri, Belediye Kapri Plajı, Ali Bey (Cunda) Adası´nda; Ortunç Otel, Badavut Plajı, Küçükköy Mahallesi´nde Grand Temizel Otel, Murat Reis, Sea Resort Beach Hotel ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Oteller önü Sarımsaklı Halk Plajı Mavi Bayrak alan noktalar oldu.<br>Ayvalık Setur Marina il genelinde Mavi Bayrak alan tek marina olurken, Türkiye´de ilk kez Mavi Bayrak almaya hak kazanan ve yıllardır Mavi Bayrağını koruyan Tuana-K teknesi ile geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Armin ve Elsin adlı yatlara da Mavi Bayrak verildi. <br>Çevre eğitimi ve bilgilendirme konusunda 6, yüzme suyu kalitesinde 5, çevre yönetiminde 15, can güvenliği ve hizmetler konusunda 7 olmak üzere toplam 33 kriteri yerine getiren plajlara Mavi Bayrak veriliyor. Ayvalık´ta bu kriterlere uyan 12 plaj, 3 yat ve marina Mavi Bayrak almaya hak kazandı.<br>DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Kadri KAYA<br>2020-05-25 13:46:30<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.