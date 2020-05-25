Balıkesir’de 468 araca 258 bin 711 lira para cezası uygulandı

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Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından il genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda 468 araca 258 bin 711 lira para cezası uygulandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun araç kullanmaya yöneltmek, kazaları önlemek, can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla il genelinde eş zamanlı "Trafik Uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulama esnasında 1983 araç denetlenirken, 40 araç trafikten men edildi. 468 araca 258 bin 711 lira para cezası uygulandı.

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