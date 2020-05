Ayvalıklı turizmciler sezona hazır Pandemi turizme engel olamayacak

İç turizmin lideri Kuzey Ege Bölgesi’nin en büyük turizm merkezi olan Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, turistik tesis işletmecileri her şeye rağmen turizm sezonu için hummalı çalışmalara başladılar.

Her yıl dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Ayvalık’ta, Haziran ayı itibariyle hareketlenmeye başlaması beklenen turizm sezonu öncesinde ilçedeki turistik tesislerin işletmecileri umut dolu açıklamalar yaptı.

Ayvalık’ın önemli turistik tesislerinden birinin Genel Müdürü Kadir Temizel, korona virüs salgının ardından yeni sezona ait umutlarını asla kaybetmediklerini söyledi.

Turizmcinin umudunu kaybetmesi halinde her şeyin biteceğini savunan Kadir Temizel, “Umudumuzu en başa koyup hazırlıklarımızı da aynı hevesle yaparak misafirlerimizi bekliyoruz. Sezonun iyi olacağını düşünüyorum” dedi.

Ayvalık’ın İstanbul’a yakınlığının yanı sıra coğrafi konumu ile nem oranı düşüklüğünün Ayvalık için artı değerler taşıdığını belirten Temizel, “Bu yıl genelleme yapacak olursak, ülkemizde turizm sezonu iç turizme yönelik olacaktır. Bu bağlamda son bahara kadara yabancı turist gelmesini beklemiyoruz. Bu yüzden de iç turizmde ülkemiz genelinde bir paylaşma olacaktır. Bizde Ayvalık olarak bu paylaşımdaki yerimizi koruyacağımıza inanıyorum. Hazırlıklarımızı da bu yönde yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Korona virüsün bir anda ortadan kalkacak bir durumunun olmadığını kaydeden Kadir Temizel, “Ama bu virüse rağmen hayat bir yandan da devam edecek. Bu yüzden de biz Ayvalıklı turizmciler olarak eski alışkanlıklarımızı bir kenara bırakacağız. Bu konuda sosyal mesafe kuralı çok önemli Bizim şöyle bir artımız var. Türkiye’de bu salgın Mart ayında başladı. Yani ülkemizdeki vatandaşlarımız bir bakıma iki aylık bir oryantasyon dönemi geçirmiş oldu. Bu yüzden de vatandaşlarımızın sosyal izolasyonun ne olduğunu öğrenmiş olması, salgın nedeniyle nerede ve ne şekilde davranması gerektiğini öğrenmesi bizlerin işini biraz olsun kolaylaştırmış olacak. Bunun dışında tesis içerisinde sosyal izolasyon ve Kovit 19’ karşı alınacak önlemleri sağlayabilmek de bizim görevimizdir. İzolasyon sağlandığı ve misafirlerimizin de buna uyduğu sürece Ayvalık’ın bu anlamda güzel bir sınav vereceğine inanıyorum'' diye konuştu.

Kadir Temizel, “Kısa vadede devletimizin üzerine düşeni yaptığına inanıyorum. Özellikle personeller için Kısa Çalışma Desteği konusunda en azından bizlere can suyumuzu verdi. Orta ve uzun vadede bakıldığında, Türkiye’nin bu pandemide verdiği sınavı Dünyaya çok iyi tanıtmamız lazım. Bu bize artı olarak dönebilir. Turizm biliyorsunuz reklam ile dönen bir sektör. Bu alanda reklamlarımızı da en iyi şekilde yaparak bu yazı sorunsuz atlatırsak, çünkü bu bizim çok önemli bir sınav olacaktır. Türkiye turizmde sağlık güvenliği aşılarsa, bu konuda devletimiz de bizlere her konuda desteğini sağlarsa ve bizlerde üzerimize düşen ödevleri yerine getirirsek bundan sonraki senelerde Türkiye’nin turizm alanında çok daha iyi yerlerde olacağına inanıyorum'' dedi.

Bu yıl pandemi nedeniyle yaklaşık son üç ayı evlerinin duvarları arasında geçirmek zorunda olanlara seslenen Kadir Temizel, “Misafirlerimiz Ayvalık’a rahatlıkla gelebilirler. Pandemiye karşı özellikle her türlü önlemlerimizi alıyoruz. Tüm uluslar arası ve yurt içi kuruluşlarla bu yönde gerekli temaslarımızı sağladık. Bu yıl turizmde nasıl bir hizmet vereceğimizi, ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Allah nasip ederse Haziran’ın ilk yada ikinci haftasında tesisimizi yeni sezon için hizmete sokmayı planlıyoruz. İnşallah misafirlerimiz geçirdikleri karantina günlerinin izlerini burada mutlu bir şekilde sileceklerine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Kısa bir süre önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açıkladığı turizmde sertifikasyon sistemine de değinen Temizel, “Sertifika yönlendirmesi ve haritası, bütün turistik tesislerimiz için çok iyi bir yol haritası olacaktır. Pandemiye ve tüm olumsuzluklara rağmen Ayvalık, geçmişte olduğu gibi bu sene ve bundan sonraki senelerde de yine misafirlerini en iyi şekilde ağırlayabilmek için bekleyecektir ve en iyi şekilde hizmet vermeye hazırdır” diye konuştu.

Balkan ülkelerinin sınırlarını açması umudunu taşıyorlar

Otel sahibi Bekir Berk ise bu yıl sezondan beklentilerinin balkan ülkelerinin sınırlarının açılması yönünde olduğunu vurgulayarak, “Çünkü o ülkelerde pandemiden kaynaklanan hastalık oranı çok az bir seviyede. Bu nedenle de sınırlar açılırsa dış turizm açısından Haziran ayını iyi geçirebiliriz. Bunun dışında Ayvalık’ın ikinci bir şansı da, İstanbul’a, Bursa’ya ve İzmir’e çok yakın olması. Kısa mesafede bu kentlere en yakın turizm merkezi konumunda olması. Bu yüzden de ben Ayvalık’ın bu sezon şanslı olduğuna inanıyorum. Çünkü bana göre bu pandemi nedeniyle insanlarımız uçağa binmekten tedirginler. Uçak ile yolculuk yapıp, bir tatil merkezine gitmek istemeyeceklerdir. Tabi yurt dışına da gitmek istemeyeceklerdir. Ayvalık’ı ben bu konuda şanslı görüyorum. Ama geçen seneye ait rakamları yakalayamazsak da, geçen seneye ait rakamları yüzde 80 yakalayacağımıza inanıyorum” dedi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında bu yıl turistik tesislerinde tüm hazırlıkları tamamladıklarını kaydeden Berk, “Tesisimizde konaklayacak misafirlerimiz arasında sosyal mesafeyi koruyacak oturma düzenleri, yemek kaplarının kapalı olması gibi tedbirlerin yanı sıra açık büfelerde kendimize göre önlemler aldık. Son derece titiz olduğumuz temizlik açısından bu yıl dezenfektanı daha çok kullanacağız. Odalarımızı müşteri çıktıktan sonra son derece titiz bir şekilde hijyen hale getirecek ve belki 24 saat yada 12 saat süresince de bir başka müşteriye vermemek gibi tedbirlerimiz olacak'' diye konuştu.

Bu yıl turizm sezonunda Ayvalık için son derece umutlu olduğunun altını çizen Bekir Berk, “İnşallah sezon iyi geçecek. Esnafımızın da turizmcimizin de yüzü gülecek. Yeter ki hastalık azalmaya devam etsin'' ifadelerini kullandı.

