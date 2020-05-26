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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’den turizm atağı Turizm 12 aya yayılacak

İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edremit'te gerçekleştirilen çalışmaları inceledi. Başkan Yılmaz "Balıkesir'de, 45 güne sığdırılan bir turizm anlayışımız var. 12 ay turizmin yapılabileceği bir şehir için altyapımızı hazırlıyoruz." dedi.

Büyükşehir’den turizm atağı Turizm 12 aya yayılacak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edremit’te gerçekleştirilen çalışmaları inceledi. Başkan Yılmaz “Balıkesir’de, 45 güne sığdırılan bir turizm anlayışımız var. 12 ay turizmin yapılabileceği bir şehir için altyapımızı hazırlıyoruz.” dedi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde kurmaylarıyla birlikte sahada yapılan çalışmaları inceledi. Ramazan Ayı ve Kovid19 süreci boyunca Balıkesir’in 290 kilometrelik sahil şeridinde hızlı ve yoğun bir şekilde çalışan ekiplerin, Edremit’te gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yücel Yılmaz, Balıkesir’in hemen hemen her noktasında Büyükşehir olarak çalıştıklarını ifade etti.
Turizm sezonu başlamadan önce; Erdek, Marmara Adası ve tüm Körfez’i şehre gelecek misafirler için hazırladıklarını kaydeden Başkan Yılmaz “Büyükşehir olarak yaşam kalitesi yüksek, bütçelerini zorlamadan tatil yapabilecekleri bir yerin insanlarımızın hizmetine açılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bir karakter belirledik. Bu doğrultuda Ayvalık’tan Edremit’e, Marmara Adası’ndan Erdek’e kadar her yerde çalışıyoruz. İnsanımızın ihtiyaç duyduğu işleri yaparak hizmet üretmeye, kaliteli bir yaşam için ne gerekiyorsa şehrimizde de onu yapmaya çalışıyoruz. Zaten seçim vaatlerimizden birisiydi; yaşam kalitesi yüksek, insanımızın ‘ben Balıkesirliyim’ demekten gurur duyacağı bir şehri inşa etmek. Bu doğrultuda tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız.” dedi.
Balıkesir’in 290 kilometrelik sahil şeridinde benzer çalışmalar yaptıklarını dile getiren Başkan Yücel Yılmaz “Denizi kirleten faktörleri, inşa ettiğimiz veya kapasitelerini artırdığımız arıtma tesisleriyle ortadan kaldırıyoruz, kaliteli ve sağlıklı içmesuyu sağlıyoruz. Aynı zamanda görselliği yüksek işler yapıyoruz. Bugün burada yaptığımız çalışmalar birkaç sene içerisinde Balıkesir’i, Türkiye’nin marka şehirlerden bir tanesi yapacak. Biz; Havran, Burhaniye, Edremit ve Gömeç’in birçok noktasında çalışıyoruz. Bunların hepsini; belediyemizin imkanlarıyla, bir plan çerçevesinde, bütçemiz imkanları dahilinde hızlı bir şekilde yapıyoruz. 12 ay turizmin yapılabileceği bir şehir için altyapıyı hazırlıyoruz. Dağımız var, kaplıcamız var, sahilimiz var, kumumuz var, doğamız var ama 45 güne sığdırılan bir turizm anlayışımız var. Biz, bunu 12 aya yaymaya çalışıyoruz. Bu bağlamda da turizm sektörü içerisindeki herkesle birebir görüşüyorum.” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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