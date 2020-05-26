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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz’dan bayram mesaisi Yılmaz ve Ergin Ayvalık’ı yeniden inşa etmeye kararlı

İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık'ta süren çalışmaları yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz’dan bayram mesaisi Yılmaz ve Ergin Ayvalık’ı yeniden inşa etmeye kararlı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık’ta süren çalışmaları yerinde inceledi.
Büyükşehir Belediyesi’nin körfez bölgesindeki başlattığı çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yılmaz bu yöndeki ziyaretlerinin ikinci etabını ise Ayvalık’a yönelik gerçekleştirdi.
Ayvalık’ta; Belediye Başkanı Mesut Ergin, Belediye Meclis Üyesi Merih Arslan, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, MHP Ayvalık İlçe Başkanı Mehmet Sıray tarafından karşılanan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a; Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sagay, Büyükşehir Belediyesi Edremit Körfez Koordinatörü Kazım Arslan ve daire amirleri eşlik etti.
Ayvalık’ta ilçe girişi ve ilçe merkezindeki asfaltlama çalışmalarını Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve beraberindekilerle inceleyen Başkan Yılmaz, sık sık Başkan Ergin ile istişarelerde bulundu.
BASKİ tarafından süren alt yapı çalışmalarını da denetleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sarımsaklı’da da Ayvalık Belediyesi tarafından yapılan yol yenileme çalışmalarını takip etti.
İncelemelerinin ardından Başkan Yılmaz, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in ailesine ait Ergin Otel’de demlenen çaylar eşliğinde beraberindekilerle görüş alışverişinde bulunmayı da ihmal etmedi.
Başkan Yılmaz, “Çalışmalarımız aralıksız sürecek”
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir’in Edremit Körfezi ile birlikte 290 kilometrelik bir sahile sahip olduğunu hatırlatarak, “Bu bölgemizde çalışmalarımıza başladık. Bugün Güre’den başlayarak, Altınkum ve Ayvalık’ta süren tüm çalışmaları yerinde inceliyoruz. Ayvalık’ta, belediye başkanımız Mesut Ergin ile önceden istişare ettiğimiz gibi kendisi bordürleri yaptırdı bizde asfalt ekiplerimizi gönderdik. Şu anda sahadaki ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Bu çalışmalar bir buçuk ay kadar sürecek. Ama ilçemize gelen misafirlerimizin bu çalışmalardan olumsuz etkilenmemesi için olabildiğince güzergâhlardaki yolları açarak ilerleyebilecek planlamalar yaptık. Şu anda Ayvalık’ın şehir merkezinde Covit 19 salgını nedeniyle gerçekleşene Ramazan Bayramı’na ait sokağa çıkma yasağını da fırsat bilerek arkadaşlarımız çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Bu çalışmalarımız henüz bir başlangıçtır. Nasip olursa, insanlarımız Eylül ayı itibariyle yerli ve yabancı misafirlerimiz gittikten sonra planladığımız meydan projelerini, BASKİ’nin alt yapı çalışmalarını aralıksız sürdüreceğiz.” dedi.
“Ayvalık bize; Türkiye’nin ve Dünya’nın emanetidir”
Ayvalık’ın, Balıkesir’in ilçeleri arasında bir anket yapıldığında Erdek ile birlikte önde çıktığını savunan Başkan Yılmaz, “Biz Ayvalık ve Erdek’i turizm alanında hak ettikleri yere yeniden geri getirmeye çalışıyoruz. Ayvalık Belediye Başkanımız Mesut Ergin de bu konuda yatkın bir eğilim içerisinde. Biz istiyoruz ki, Balıkesir, yaşanılabilir, kaliteli, ekonomik ve güvenli bir şehir olsun. Bu anlamda en çok önemsediğimiz ilçelerimizden birisi de son derece kalabalık turistleri misafir olarak kabul eden Ayvalık’tır. Ben her fırsatta, ‘Balıkesir bütünüyle çok güzel Balıkesir’in çoğu köşesi Balıkesirlilerindir. Ama Ayvalık bize; Türkiye’nin ve Dünya’nın emanetidir’ diyorum. Bu yüzden de Ayvalık’a hak ettiği şekilde en üst düzeyde hizmet getirmemiz gerekiyor. Zaten bugün Başkanımız Mesut Ergin ile hep bunları konuştuk. İnşallah belediye başkanı olduğumuz sürece, her ikimizde Ayvalık’a çok güzel hizmet ve yatırımlar yapacağız. Bu yönde yaptığımız yatırımların hepsi bu güzel ilçemizin ihtiyaç duyduğu ve kamuoyunun da desteklediği yatırımlardır.” diye konuştu.
Ayvalık Belediye Başkanı Ergin Başkan Yılmaz’a teşekkür etti
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın Ramazan Bayramı tatili olmasına rağmen Ayvalık’a gelerek Büyükşehir ekiplerinin sürdürdüğü çalışmaları incelemek üzere kendilerine yönelik nazik bir ziyaret gerçekleştirmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Ayvalık’taki sahada yapılan çalışmaları Yücel Yılmaz ile birlikte incelediklerini kaydeden Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Ayvalık, özellikle bu Covit 19 pandemisinin beraberinde getirdiği kriz sonrasında ve turizm sezonunun başlangıcı itibariyle bu çalışmaların Ayvalık halkı ve esnafına da son derece yararlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Bu ç.alışmalar nedeniyle büyükşehire özellikle teşekkür ediyorum.” dedi.
Yücel Yılmaz’ın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olması hasebiyle, Balıkesir’e bağlı 20 ilçede var olan eksikliklerin giderilmesine yönelik ilçe belediye başkanlarının da talepleriyle hareket ettiğini kaydeden Başkan Mesut Ergin, “Süreç içerisinde Ayvalık’ın ihtiyacı olan bütün projeleri zaman içerisinde hayata geçireceğimize yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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