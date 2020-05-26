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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burhaniyeli vatandaş evini gül bahçesine çevirdi

İHA

Burhaniye ilçesinde, Ören mahallesinde oturan İbrahim Boladan, evini gül bahçesine çevirdi. Bahçe duvarlarını güllerle kaplayan emekli kurmay albay İbrahim Boladan, çiçekleri çok sevdiğini söyledi.

Burhaniyeli vatandaş evini gül bahçesine çevirdi

Burhaniye ilçesinde, Ören mahallesinde oturan İbrahim Boladan, evini gül bahçesine çevirdi. Bahçe duvarlarını güllerle kaplayan emekli kurmay albay İbrahim Boladan, çiçekleri çok sevdiğini söyledi.
Ören Mahallesi Tarık Terzioğlu Caddesinde oturan İbrahim Boladan, villasının bahçe duvarlarını baştanbaşa güllerle kapladı. Rengarenk güller büyük ilgi gördü. Güllerin büyük dikkat ektiğini anlatan Boladan, “ Bahçe duvarlarına sardırdığım güller evimize büyük renk kattı. Bunlar yoldan genlerin dikkatini ekiyor. Çok sayıda vatandaş fotoğraf çekerken beni de tebrik ediyorlar. Gülleri çok seviyorum. Boş vakitlerimde hep bunlarla ilgileniyorum” dedi.

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