Sürücülere bayram şekeri

DSÖ'den hem övgü hem uyarı

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Balıkesir’in Havran İlçe Jandarma Trafik ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında Hanlar yol kontrol noktasındaki denetlemelerinde vatandaşlara şeker ve kolonya ikramında bulundu.

Sürücüler, nazik davranışları ve kolonya ile şeker ikramı nedeniyle jandarma ekiplerine teşekkür ettiler.

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