Edremit’te namaz kılınacak camiler açıklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edremit’te namaz kılınacak camiler açıklandı

İHA

Edremit’te namaz kılınacak camiler açıklandı

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il Valiliğine gönderdiği "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" ile ilgili genelgeleri doğrultusunda Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığında toplanan kurul tarafından ilçede öğle, ikindi ve cuma namazı kılınacak olan camiler belirlendi.
Kaymakam Sırmalı, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüsün (Covid19) ülkemizde yayılmasına engel olmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca alınan tedbirler kapsamında 16 Mart 2020 tarihinden itibaren salgın/hastalık kontrol altına alınıncaya kadar ülke genelindeki bütün cami ve mescitlerde cemaatle vakit namazlarının ve Cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti. Gelinen aşamada 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde cami ve mescitlerimizin cemaatle ibadete açılmasına yönelik alınan/alınacak tedbirler değerlendirilmiş, Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerimizde 29 Mayıs 2020 Cuma gününden itibaren cemaatle kılınabileceğine ilişkin karar alınmıştır.
Bilim Kurulu tarafından belirlenen toplu olarak bulunulacak alanlarda uyulması gereken hijyen, sosyal mesafe vb. kurallar göz önünde bulundurularak 29 Mayıs 2020 Cuma günü itibariyle İlçemizde bulunan camilerde cemaatle namaz kılınabilmesi amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığımızın emirleri doğrultusunda aşağıda belirtilen kararların alınması uygun görülmüştür.
1) Cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için cami ve mescitler açık tutulacak.
2) Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olan vatandaşlar ile hastalık belirtileri taşıyanlara evlerinde kalmaları konusunda gerekli uyarılar/bilgilendirmeler yapılacak.
3) Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek. Cuma namazları ise cami içerisinde kılınamayacak.
4) Cemaatle ibadete başlanan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin uygun yöntemlerle her gün temizlenmesine her zamankinden daha fazla özen gösterilecek. Temizlik işlemlerinde kapı kolları gibi el temasının yoğun olduğu yerler özellikle dezenfektan maddelerle silinecek.
5) Cami ve mescit içerisinde bulunan klima ve havalandırmalar çalıştırılmayacak, kapı ve camlar açık tutularak cami ve mescit içerisinin sürekli havalandırılması sağlanacak.
6) Ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak. Abdest vb. ihtiyaçların evlerde veya iş yerlerinde giderilmesi suretiyle cami ve mescitlere gelinmesi konusunda cemaate gerekli bilgilendirmeler/uyarılar yapılacak.
7) Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi bez maske kullanması zorunlu olacak. Maskesi olmayan kişi/kişilerin cemaatle namaz kılmasına müsaade edilmeyecek.(Cami ve mescit içinde bireysel namaz kılacakların da maske takması zorunlu olacak.)
8) Cami ve mescitlerde genellikle ortak olarak kullanılan ve salgın/bulaş riskini artırabileceği değerlendirilen tesbih, rahle, ayakkabı çekeceği vb. malzemelerin bulundurulmasına müsaade edilmeyecek.
9) Koronavirüs ile ilgili alınacak tedbirler ile cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılmak için uyulması gereken kuralları içeren uyarıcı afişler (il ve ilçe sağlık müdürlükleri, müftülüklerden temin edilmek suretiyle), ivedi bir şekilde bastırılarak bütün cami ve mescitlere asılacak.
10) Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında şahsi seccadelerini getirmeleri sağlanacak veya imkanlar nispetinde müftülükler tarafından tek kullanımlık seccade temin edilmek suretiyle kullanıma sunulacak. Cami avlusunda namaz kılındığında vatandaşlarımıza seccadelerini yıkamaları tavsiye edilecek.
11) Namaz kılınacak tüm alanlarda hastalığın bulaşması açısından risk teşkil eden ve dezenfekte edilmesi mümkün olmayan koli, karton, çuval ve hasır vb. yaygılar kullanılmayacak.
12) Cami ve mescit girişlerinde ve cami/ibadet alanı olarak belirlenen yerlere girecek herkesin ellerini mutlaka dezenfekte etmesi sağlanacak.
13) Cami ve mescitlerde topluca geçirilecek sürenin mümkün olduğunca kısa tutulması amacıyla, namazların sünnetlerinin evde kılınabileceği ve tesbihatın evde yapılabileceği hususunda cemaatin bilgilendirilmesi sağlanacak.
14) Cemaatin fiziksel temastan kaçınması (el sıkışma, musafaha, kucaklaşma vb.) ve sosyal mesafe kuralına uyması yönünde gerekli uyarılar sıklıkla tekrarlanacak.
15) Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekânları ziyarete açılmayacak, türbelerin dış yüzeylerine teması önlemek için en az bir metre mesafe olacak şekilde şerit çekilecek.
16) Camilerde sosyal mesafenin korunmasını zorlaştıracak nitelikte mevlit, toplu yemek vb. etkinlikler ile cami çıkışlarında ikram yapılmasına izin verilmeyecek.
17) Cami önlerinde dilencilere karşı alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarılacak ve özellikle cuma namazı sonrasında sergi olarak tabir edilen sebze, meyve, giyim eşyası, oyuncak vb. ürün satışına izin verilmeyecektir.
Cuma namazlarının kılınması hususunda; ilçemizdeki bazı camilerimizin bahçesi ve avlusu bulunmadığından camiye yakın okul bahçeleri belirlenmiştir.
Bu kapsamda ilçemizde öğle, ikindi ve cuma namazları için belirlenen 57 cami ise, aşağıdaki gibi sıralandı.
Edremit Merkez Mahalleri: Bekirefendi Cami (Karagöz İlkokulu), Darsofa Cami, Şehit Hamdi Bey Cami (Göbelezoğlu Ortaokulu), Ağa Cami, Kurşunlu Cami, Alemizade Cami (Halk Eğitim Merkezi Bahçesi), Eğilmezler Cami (Mehmet Akif Ersoy İlkokulu), Hacı Münir Şentürk Cami, Fethiye hanım Cami (Mithat Fethi Büyükdalgıç İlkokulu), Hacı Ahmet Baba Cami, Alsancak Cami (75. Yıl İlkokulu), Yeşil Cami (Gazi Celal Mahallesi Parkı), Yercanlar Cami (Şehit Hamdibey İlkokulu), Şehit Bekironbaşı Mescidi (Şehit Öğretmenler İlkokulu), İ.H.L. Kadir Erdin Cami (Turhan Dökmecioğlu Ortaokulu), Şehitler (Akpınar) Cami, Toki Cami (Şehit Kadir Altınöz Ortaokulu), Halil İbrahim Cami, 19İmam Hatip Lisesi Cami.
Kadıköy Mahallesi: Kadıköy Fatih Cami, Kadıköy Yeni Cami (Kadıköy Mehmet Refii Terzioğlu İlkokulu). Yolören Mahallesi Yolören Mahallesi Cami, 23Organize Sanayi Cami. Zeytinli Mahallesi: Zeytinli Merkez Cami (Zeytinli Mahallesi Ortaokulu), Zeytinli Mahallesi Yeşilkent Cami. Altınkum Mahallesi: Altınkum Hz. Ömer Cami, Altınkum Kocaseyit Cami, Altınkum Cami. İkizçay Mahallesi: Sakalı Şerif Cami, Hoca Ahmet Yesevi Cami. Akçay Mahallesi: Akçay Merkez Cami (Nihat Tansoy Ortaokulu), Akçay Rahime Hatun Cami, Akçay Yunus Emre Cami. Güre Mahallesi: Güre Mahallesi Camii, Güre Cumhuriyet Cami, Güre İskele (Kaplıcalar) Cami. Avcılar Mahallesi: Avcılar Mahallesi Camii, Avcılar Mevlana Cami, Avcılar Ambarlıoğlu Cami. Altınoluk Mahallesi: Altınoluk Merkez Cami, Altınoluk Dabaoğlu Camii, Ayvalıburun Cami. Narlı Mahallesi: Narlı Mahallesi Camii, Narlı Hamidiye Cami.
Mahalleler (Köyler): Beyoba Mahallesi Camii, Bostancı Mahallesi Camii, Çamcı Mahallesi Camii,Çıkrıkçı Mahallesi Camii, Dereli Mahallesi Camii, Doyran Mahallesi Camii, Kızılkeçili Mahallesi Camii, Ortaoba Mahallesi Merkez Camii, Ortaoba Aşağı Mahallesi Cami, Pınarbaşı Mahallesi Camii, Yaşyer Mahallesi Camii, Yaylaönü Mahallesi Camii, Çamlıbel Mahallesi Camii"olarak belirlendiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sürücülere bayram şekeri
YEREL HABERLER Sürücülere bayram şekeri
İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu
Burhaniyeli vatandaş evini gül bahçesine çevirdi
YEREL HABERLER Burhaniyeli vatandaş evini gül bahçesine çevirdi
Burhaniyeli vatandaş bahçesinde ürettiği sebze fidelerini komşularına dağıtyor
YEREL HABERLER Burhaniyeli vatandaş bahçesinde ürettiği sebze ...
Burhaniye’de sosyal mesafeli bayramlaşma
YEREL HABERLER Burhaniye’de sosyal mesafeli bayramlaşma
Altıeylül Belediyesi bayramda boş durmadı Başkan Hasan Avcı’dan bayram ziyaretleri
YEREL HABERLER Altıeylül Belediyesi bayramda boş durmadı Başkan ...
Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz’dan bayram mesaisi Yılmaz ve Ergin Ayvalık’ı yeniden inşa etmeye kararlı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz’dan bayram ...
Büyükşehir’den turizm atağı Turizm 12 aya yayılacak
YEREL HABERLER Büyükşehir’den turizm atağı Turizm 12 aya yayılacak
(Özel) Yılın öğretmeni köy çocuklarına koştu Köy köy dolaşarak öğrencilerine destek veriyor Öğretmen Nuri Dağdelen: “Eğitimde amacımız ulaşılmayana ulaşmaktır”
YEREL HABERLER (Özel) Yılın öğretmeni köy çocuklarına koştu Köy köy ...
Babadan ikizlere sürpriz pasta
YEREL HABERLER Babadan ikizlere sürpriz pasta
Ayvalıklı turizmciler sezona hazır Pandemi turizme engel olamayacak
YEREL HABERLER Ayvalıklı turizmciler sezona hazır Pandemi turizme ...
Büyükşehir’den arıcılığa destek Büyükşehir’den arıcılara özgü takvim
YEREL HABERLER Büyükşehir’den arıcılığa destek Büyükşehir’den ...
Balıkesir’de 468 araca 258 bin 711 lira para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Balıkesir’de 468 araca 258 bin 711 lira para cezası ...
Kargo kolisinden binlerce uyuşturucu hap çıktı
YEREL HABERLER Kargo kolisinden binlerce uyuşturucu hap çıktı
Bandırma'da en ıssız bayram
YEREL HABERLER Bandırma'da en ıssız bayram
Doğum yapmakta zorlanan kediye sezaryen
YEREL HABERLER Doğum yapmakta zorlanan kediye sezaryen
Barınakta sevinçli bayram mesaisi
YEREL HABERLER Barınakta sevinçli bayram mesaisi
Doğum yapmakta zorlanan kediye sezaryen
YEREL HABERLER Doğum yapmakta zorlanan kediye sezaryen
Ayvalık'ta 'Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 16´ya yükseldi
YEREL HABERLER Ayvalık'ta 'Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 16´ya yükseldi
Kaymakam Öner, şehit ailelerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Öner, şehit ailelerini ziyaret etti
Vefa Sosyal Destek Gurubu bayramda da vatandaşların hizmetinde
YEREL HABERLER Vefa Sosyal Destek Gurubu bayramda da vatandaşların ...
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden çölyak hastalarına bayram hediyesi
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden çölyak ...
Sındırgı’da bayramda mendil yerine çocuklara özel maske
YEREL HABERLER Sındırgı’da bayramda mendil yerine çocuklara özel ...
65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli
YEREL HABERLER 65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X