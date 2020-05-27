Koronavirüs günlerinde fide ve çiçek satışları arttı

<br>Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, fide ve çiçek satışlarına olan talebi artırdı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar, rengarenk çiçeklerin yanı sıra domatesten, patlıcana türlü fideyi dikerek, hem evde verimli zaman geçirdi hem de ev ekonomisine katkı sağlamayı amaçladı.<br>Ayvalık´ta sokağa çıkma kısıtlamalarında kendilerine evde hobi arayan vatandaşlar, çiçeklerin yanı sıra fide dikimine yöneldi. Pazarlarda sebze ve meyve fiyatlarındaki artışın yanı sıra evlerde canları sıkılan vatandaşlar, zamanı değerlendirmek için çevrelerindeki toprağa ekim yapıyor. Ayvalık´ta korona günlerinde vatandaşlar, çareyi sebze üretimi ve çiçek dikiminde buldu. Fidelere olan ilginin son yılların en yüksek seviyesine çıktığını belirten fide ve çiçek satıcıları, domatesten bibere kadar değişik sebze fidelerine oldukça ilgi gösterildiğini söylerken, farklı tür çiçeklerin bugünlerde çok talep gördüğünü belirtti. Çiçek fiyatları 1 ila 5 liradan başlayıp 50-100 liraya kadar değişirken, fideler de 1 liradan 5 liraya kadar alıcı buluyor.<br>'VATANDAŞLAR ÜRETİME YÖNELDİ´<br>Koronavirüs salgınına karşı Ayvalık´ta yaşayanların üretime yöneldiğini ifade eden Bursa Salı Pazarı Mağazalar Müdürü Hasan Avcı, "Son günlerde sebze ve meyve dikimlerine özen gösteriliyor. Tatlı ve acı biberden pembe domatese, çiçeklerden gül, fesleğen, begonya, cam güzeli, karanfil, küpeli tarzı çiçekler en fazla giden çiçekler. Bugünlerde koronavirüs muhabbetinden dolayı herkes kendini toprağa verdi ve çok güzel şeyler yapıyorlar" dedi.<br>'HOŞ VE GÜZEL BIR UĞRAŞ'<br>Fulya Şener adlı vatandaş ise, çiçeklere ve bitkilere daha önceden ilgileri olduğunu ancak salgına karşı tedbir alınan bu günlerde bu ilginin fazlalaştığını belirtti. Şener, "Toprak tabii ki insanın enerjisini çok etkileyen bir unsur. İnsanların tekrar toprağa dönüşüm sağlamaları hem kendileri için hem de maddi olarak dışarıdan daha fazla şey alamamaları en büyük etken oldu. Benim de bahçem var. Kabak, domates, sarımsak bile ekebiliyoruz. Bu daha da yoğunlaştı. Şimdi daha fazla vaktimiz var: rahatlatıyor, bir terapi gibi geliyor. Bu uğraşla aklınız bugünlere çok fazla kaymıyor ve bir şeyler sağlayıp etrafınızdaki insanları da faydalandırabiliyorsunuz. Çiçek ve toprak olmayan bir yer düşünemiyorum. Neyse ki Ayvalık´tayız. Bunun nimetlerinden faydalanabiliyoruz" diye konuştu.<br>'DÜNYANIN EN İYİ HOBİSİ'<br>Ayvalık´ta yaşayan Sahra Akkaya ise, "Eski bir Rum evim vardı. Arka tarafı boş ve atıl durumdaydı. Bu korona günlerinde evde kalıyoruz malum. En iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım. Minik bir bahçe yaptım kendime. Domates, biber, patlıcan, taze soğan gibi şeyler ektim. Bir sürü sosyal medya videosu izledim. Bir sürü çiftçiden, komşularımdan bilgi aldım. Herkese tavsiye ederim. Dünyanın en iyi hobisi" dedi.<br>AYVALIK KENTSEL GIDA HAREKETİ BAŞLATILDI<br>Koronavirüs salgınına karşı evde kalan halkın çeşitli uğraşların yanı sıra bahçelerine sebze ve çiçek dikimi yapıp üretime geçebilmesi için Ayvalık Yerel İnisiyatifi de örnek bir çalışma başlattı. Korona salgınına karşı alınan önlemler kapsamında maske ihtiyacını gidermek için sağlık çalışanları başta olmak üzere vatandaşlar için maske üretimi yapan Ayvalık Yerel İnisiyatif, bu kez sağlıklı gıdaya ulaşmak için harekete geçti. Ayvalık Kentsel Gıda Hareketi başlatan Ayvalık Yerel İnisiyatif, ilk toplantıyı online olarak yaptı.<br>DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Kadri KAYA<br>2020-05-27 09:27:13<br>

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