Apartman dairesindeki saksılarda kenevir yetiştirmiş

<br>Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Edremit ilçesinde bir apartman dairesine düzenlenen baskında saksıya dikilmiş 19 kök Hint keneviri bitkisi, 139 gram esrar ile kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan özel düzenek ile aparatlar ele geçirildi.<br>İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir süredir takibe aldıkları A.Ç.H.´nin Akçay Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. Narkotik köpeği Eko ile yapılan aramada 19 saksıya dikilmiş 19 kök Hint keneviri bitkisi, 139 gram esrar, 2 esrar öğütme aparatı, bir hassas terazi ve kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan özel düzenek ile aparatlar ele geçirildi. Hakkında 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmaktan' hakkında işlem başlatılan A.Ç.H.´nin, emniyetteki sorgusu sürüyor.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN<br>2020-05-27 17:39:34<br>
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