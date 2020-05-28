Eko ve Baht'dan uyuşturucuya geçit yok Balıkesir polisi uyuşturucu satan 8 kişiyi yakaladı

Balıkesir polisi il genelinde dedektör köpekleri Eko ve Baht'ında katıldığı operasyonlarda 8 uyuşturucu tacirini yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 3 operasyonda toplam 8 kişiyi yakaladı. Operasyonlara narkotik dedektör köpeği Eko ile Bath da katıldı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 22 adet uyuşturucu hap, 185.29 gram bonzai, 41.03 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız silah, 3 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet kartuş ile 6 bin 950 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen 1 şüpheli tutuklanırken, diğer şüpheliler ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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