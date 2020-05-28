Eko ve Baht'dan uyuşturucuya geçit yok Balıkesir polisi uyuşturucu satan 8 kişiyi yakaladı

Balıkesir polisi il genelinde dedektör köpekleri Eko ve Baht'ında katıldığı operasyonlarda 8 uyuşturucu tacirini yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 3 operasyonda toplam 8 kişiyi yakaladı. Operasyonlara narkotik dedektör köpeği Eko ile Bath da katıldı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 22 adet uyuşturucu hap, 185.29 gram bonzai, 41.03 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız silah, 3 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet kartuş ile 6 bin 950 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen 1 şüpheli tutuklanırken, diğer şüpheliler ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.