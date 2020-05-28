Refüje çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı

'O günler çok özlendi'

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<br>Fatih Emrah ERDOĞAN/HAVRAN(Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Havran ilçesince yağış nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarpan çift kabin arazi aracındaki 2 kişi yaralandı.<br>Balıkesir´den Edremit yönüne giden 55 LM 114 plakalı çift kabin arazi aracı, sürücüsü M.B., Hamas Çakılı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç refüje çarparak karşı şeride geçti. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleriyle, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.B.ve Ş.B. Havran Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yolda güvenlik önlemleri alan jandarma 2 şeritli yolun tek şeridinden trafik akışını sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Havran Fatih Emrah ERDOĞAN<br>2020-05-28 16:45:38<br>

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