Atatürk'ün kaldığı Terzizade Saadettin Bey Konağı, restore ediliyor

<br>Fatih Emrah ERDOĞAN/HAVRAN(Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Havran ilçesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün 14 Nisan 1934 yılın kaldığı Terzizade Saadettin Bey Konağı, aslına uygun bir şekilde müze olarak restore ediliyor.<br>Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Havran Belediyesi iş birliğinde Mustafa Kemal Atatürk´ün 14 Nisan 1934 tarihinde Havran´a geldiğinde kaldığı Terzizade Saadettin Bey Konağı, aslına uygun bir şekilde müze olarak restore ediliyor. Atatürk´ün, Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı (Kocaseyit) ile görüşmeler gerçekleştirdiği konak, Havran Cumhuriyet Caddesi´nde bulunuyor. Özaydın Ailesi tarafından 25 yıllığına Havran Belediyesi´ne tahsis edilen konak, müze olarak halkın kullanımına açılacak. Geçen yıl Kasım ayında başlanan restorasyon çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması planlanıyor. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Havran Fatih Emrah ERDOĞAN<br>2020-05-28 16:59:18<br>
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