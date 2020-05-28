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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık’ta camiler ibadete hazır

İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Covid19 salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında bir süredir cemaatle ibadete kapalı olan camiler, 29 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak ibadete açılıyor.

Ayvalık’ta camiler ibadete hazır

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Covid19 salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında bir süredir cemaatle ibadete kapalı olan camiler, 29 Mayıs’tan itibaren kademeli olarak ibadete açılıyor.
İbadete başlaması uygun görülen cami ve mescitlerde namazlar, öncelikli olarak açık alanlarda kılınacak, mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları ise cami içeresinde kılınabilecek. Cuma namazları ise sadece uygun görülen camilerin bahçesinde ya da açık alanlarda kılınabilecek.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık İlçe Müftüsü Emre Önal, Bilim Kurulu tarafından belirlenen toplu olarak bulunulacak alanlarda uyulması gereken hijyen, sosyal mesafe vb. kurallarda göz önünde bulundurularak 29 Mayıs 2020 Cuma günü itibariyle camilerde cemaatle namaz kılınmaya başlanacağını söyledi.
Alınan tedbirler kapsamında namaz kılacak vatandaşlar arasında sosyal mesafenin sağlanmasını teminen camilerin kapalı alanlarında, avlusunda yada bahçesinde ve namaz kılmak için belirlenecek diğer alanlarda, bir kişinin en az 60x110 cm'lik bir alanı (seccadenin kaplayacağı alan) kullanacağı göz önünde bulundurularak, namaz kılınacak alanın en uç noktalarından her yönden birer metre mesafe olacak şekilde görevliler tarafından uygun zeminde işaretlemeler yapılacağını söyleyen Müftü Önal, “Cami içi, bahçesi, avlusu ile namaz kılınacak açık alanların azami kapasiteleri, herkes tarafından görülebilecek bir şekilde anılan alanların girişine asılacaktır. İçerideki kişi sayısı yeterli noktaya ulaştığında ise bu durum bu alanlara giriş için bekleyen cemaate uygun şekilde duyurulacaktır.”dedi.
Müftü Emre Önal, camilerde cemaatle birlikte namaz kılmak isteyenlerin seccadelerini beraberinde getirip, maskelerini de takmalarının zorunlu olduğunu ve bunun yanı sıra da camilerin şadırvanlarının kapalı olacağı için herkesin abdestlerini alarak camilere gelmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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