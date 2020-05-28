Arazi aracı takla attı: 2 yaralı

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Balıkesir’in Havran ilçesince yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda refüje çarparak takla atan arazi aracındaki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hamas Çakılı mevkiinde Edremit yönüne giden 55 LM 114 plakalı M.B. idaresindeki çift kabin arazi aracı, kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Araç refüje çarparak takla attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay 112 ekipleriyle ve jandarma sevk edildi. Yaralanan M.B. ve Ş.B. Havran Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma 2 şeritli yolun tek şeridinden trafik akışını sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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