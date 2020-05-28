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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sındırgı Cuma namazında buluşacak

İHA

Sındırgı Cuma namazında buluşacak

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde de aylar sonra cuma namazına hazırlanma telaşı yaşandı.
Sındırgı Kapalı Pazar yeri Cuma namazı kılınacak en büyük alan olacak. İlçe müftülüğünden yapılan açıklamada ilçe merkezinde bulunan ve avlusu müsait olmayan Yakupbey, Çetinler, Çavdaroğlu ve Yeşilli Camilerinde Cuma namazı kılınmayacak diğer tüm camilerin bahçesinde Cuma namazı kılınacağı belirtildi.
Cuma namazının hangi şartlarda, nasıl kılınacağına ait detaylı bilgi veren ilçe müftüsü Sedat Çakar “16 Mart Tarihinden bu yana birlikte namaz kılmayı özledik. Uzun aradan sonra esnetilen bazı kurallar dahilinde sadece Cuma namazını 29 Mayıs 2020 günü birlikte kılacağız. Kapalı pazar yerimizde bizlere yer imkanı sunan Belediyemize teşekkür ediyoruz. Bu süre içinde Şadırvanlar kapalı olacak lütfen abdestinizi alıp öyle gelelim uyarısında bulundu. Ayrıca namaz kılmaya gelen vatandaşlarımız kesinlikle maske takmak zorunda olacaklar. Seccadelerimiz ile birlikte geleceğiz, herkes kendi seccadesini kendisi getirecek ve Sosyal mesafeye her zamanki uyduğumuz gibi uyacağız. Seccadeler arasında 1 metre mesafe bulunması gerekmektedir. İmam arkadaşların konu hakkında bilgilendirme yapacak. Uzun aradan sonra kılınan Cuma namazı sonrasında rehavete kapılıp kesinlikle birbirimize sarılmayalım ve tokalaşmaktan kaçınıp gönül selamı ile selamlaşacağız. Kırsal mahallelerimizde müsaitlik durumuna göre cami bahçeleri ve hayır yerlerinde Cuma namazı kılınabilecek. Hiç bir kuralın şartın olmadığı ileri ki Cumalara kavuşmanın kısmet olması dileklerimle saygılar sunuyor ve hepinizi Cuma namazına bekliyorum” dedi. Cuma namazı kılınacak camilerde ve bahçelerinde Sındırgı Belediyesi tarafından dezenfekte ve yıkama çalışmaları gerçekleştirildi.

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