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Bu ağaç İstanbul’un fethinde büyük rol oynadı Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan: “İstanbul’un fethinin arkasında Kazdağları köknarı var"

İHA

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, İstanbul'un fethinde karadan yürütülen gemilerin ve kızakların Edremit Kazdağları köknarı ile yapıldığını belirterek, bu ağaçları ve Kazdağları'nı korumanın önemli olduğunu vurguladı.

Bu ağaç İstanbul’un fethinde büyük rol oynadı Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan: “İstanbul’un fethinin arkasında Kazdağları köknarı var"

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, İstanbul’un fethinde karadan yürütülen gemilerin ve kızakların Edremit Kazdağları köknarı ile yapıldığını belirterek, bu ağaçları ve Kazdağları'nı korumanın önemli olduğunu vurguladı.
567 yıl önce İstanbul’un fethinde Kazdağları köknarının önemine dikkat çeken Başkan Arslan, “İstanbul’da karadan yürütülen gemilerde ve özellikle Haliç’e inmelerini sağlayacak kızaklarda özel bir ağaç aranmıştır. Suya dayanıklı, sağlam ve işlemesi kolay olduğu için bölgemizin köknarı seçilmiştir. Dünyada bir çağın açılıp, bir çağın kapanmasında Kazdağları köknarının özel bir yeri vardır” diyerek 7 tepeli şehrin fethinde Kazdağları’nın önemine dikkat çekti.
Başkan Arslan, “Bölgemizin Tahtacı Türkmenleri de o zamanlarda Fatih tarafından Toroslar'dan Kazdağları’na getirtilmiştir. Tahtacı Türkmenleri İstanbul’un fethi için ağaç temin etmiştir” açıklamasında bulundu.
Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümünü de kutlayarak “Fatih, İstanbul ile birlikte gönülleri de fethetmiştir. Fetih sonrası gösterilen hoşgörü, adalet ve eşitlik ilkeleri Edremit’te yönetim anlayışımızın da dayanağıdır. Fatih Sultan Mehmet başta olmak üzere fethin askerlerini saygıyla ve rahmetle anıyorum” dedi.

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