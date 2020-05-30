Uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü, Edremit Narkotik Suçlar ile Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yapılan operasyonlarda 35.4 gram metamfetamin, 130,20 gram kubar esrar, 190 gram bonzai ele geçirildi. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız tüfek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 6 bin 950 liraya el konuldu.
Emniyetteki sorgularının ardından cumhuriyet savcılığına sevk edilen 5 kişi daha sonra çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezavine sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.