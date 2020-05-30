Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde bir operasyon düzenleyen jandarma 2 bin 600 adet dolu makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak/bandrolsüz sigara ticaretine yönelik yapılan çalışmada Gömeç ilçesinde kaçak/bandrolsüz sigara ticareti yapan F.D. isimli şahsa ait araçta arama yaptı. Yapılan aramada 2 bin 600 adet dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı talimat ile ele geçirilen malzemelere el konuldu ve şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı.

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