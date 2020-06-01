Son sokağa çıkma kısıtlamasında sokağa çıkan 286 kişiye ceza

Balıkesir'de son sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 286 kişiye polis ve jandarma ekipleri tarafından para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlara cezalar yazıldı. Balıkesir'de uygulama yapan polis ve jandarma ekipleri kurallara uymayan kişilere para cezası yazdı. Getirilen kısıtlamalar kapsamında işi olmadığı halde sokağa çıkanlara polis ve jandarma tarafından uygulama yapıldı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde 3031 Mayıs tarihlerinde yapılan uygulamalarda kurallara uymayan 286 kişiye 392, 789 ve 3180 Türk Lirası arasında değişen miktarlarda idari para cezası kesildi.

Balıkesir valiliğinden yapılan açıklamada kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ile 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlara ait kısıtlamaların devam ettiği açıklandı.

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