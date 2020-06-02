Burhaniye’de Şehit kızı Buğlem’e Kaymakam Öner’den yaş günü sürprizi

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner, Şehit çocuğu 11 yaşındaki Buğlem’e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Doğum günü pastası ile aileyi ziyaret eden Kaymakam Öner, Şehit Uzman Çavuş Serdal Güneş’in kızı Buğlem’in 11’inci yaş gününü kutladı.

Aile ile birlikte gerçekleştirilen doğum günü kutlamasında ikramların ardından Şehidin eşi Sevilay Güneş, Kaymakam Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner’e teşekkür etti. Kaymakam Öner, “Şehitlerimizin bize emaneti olan değerli ailelerine minnet borçluyuz ve her zaman şehit ailelerimizin yanındayız. Koronavirüsle mücadele tedbirleri sebebiyle evinde zaman geçirmek durumunda olan kızımız Buğlem’e güzel bir sürpriz yapmak istedik. Kendisine nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı yaşlar diliyorum” dedi.

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