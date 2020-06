Ayvalık’ta “Nikita Deresi” mahkemelik oldu Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’den suç duyurusu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajlarına dökülen Nikita Deresi’ni sanayi atıklarıyla kirlettiği gerekçesiyle Belediye Başkanı Mesut Ergin tarafından bir prina fabrikası hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Sabah saatlerinde, beraberinde Belediye Meclis Üyeleri Merih Arslan ve Tülay Çankaya ‘nın yanı sıra belediyedeki kurmayları ve Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun ile Ayvalık Adliyesi’ne giden Başkan Mesut Ergin, çevresel kirliliğe neden olduğu gerekçesiyle söz konusu fabrika hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra adliye binası girişinde de basın açıklaması yaptı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptığı açıklamada, “Bu gün burada, uzun zamandır kentimiz gündemini olumsuz olarak etkileyen ve gittikçe büyüyen bir soruna müdahil olmak için bulunmaktayız. Ayvalık her zaman pek çok güzel şeyle birlikte anılan, doğal zenginlikleri ile öne çıkan, coğrafyanın ona bahşettiği ayrıcalıklarla yaşanan bir yer olmuştur. Doğası, denizi, kumsalları, tarihi dokusu, zeytini ve daha pek çok güzelliğinin yanı sıra nemi yok eden rüzgarların Kaz Dağlarından taşıdığı temiz oksijen zengini havası ile de öne çıkmaktadır. Bu hava sayesinde Ayvalığa yerleşen bazı astım hastalarının soludukları bu temiz hava ile ilaç kullanmadan hastalıklarını yendikleri bilinen bir şeydir” ifadelerini kullandı.

Başkan Ergin yaptığı açıklamada, “Herkesin ortak gündemi olduğu üzere Ülkemizin her köşesinde Covit 19 Pandemi krizi yaşanmakta. Her yerde olduğu gibi Ayvalık’ta da bu salgına karşı yerel güçler olarak bir mücadele içinde olduk. Bu güne kadar bu süreci başarı ile geçtiğimizi düşünüyorum. Çünkü salgın başladığından beri Ayvalık can kaybı yaşamadan günümüze gelebildi. Biz Ayvalık’ın oksijen zengini havasının, solunum yollarını etkileyen bu virüsün insanlar üzerinde etkisini zayıflatan bir etken olabileceğini dahi düşünüyoruz. Ancak Ayvalık’ımızın bu temiz havası, özellikle Nikita Deresine yapılan kara su tahliyesi nedeniyle suları, son yıllarda bölgede faaliyet gösteren bir tesisin çevreye bıraktığı atıkların saldırısı altında. Prina işleyen bu tesisten salınan duman ya da buhar, özellikle kış aylarında bazı gecelerde kentin havasını solunamaz hale getirmekte ve gittikçe büyüyen bir yaraya dönüşmektedir” dedi.



“Ayvalık sahipsiz değildir. Ayvalık’ı ranta teslim etmeyeceğiz”

Suç duyurusunda bulunduğu tesisin yasal düzenleme gereği işletme izni verilmesi ve denetlenmesi bakımından Ayvalık Belediyesi’nin yetki alanı dışında kaldığını vurgulayan Mesut Ergin, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Ayvalık gündemini olumsuz manada işgal eden bu konuya hassasiyetle eğildik. Bu kentin gerçek sahibi Ayvalık Halkı adına, Ayvalık Halkının temsilcisi sıfatı ile Belediye olarak, bu bizim yetkimiz dışında kalıyor demeden konuyu Mecliste kurduğumuz komisyondan başlayıp, uzmanlar, akademisyenler eliyle mercek altına aldık. Bu çalışma ve araştırmaların sonucu ulaştığımız veriler göstermektedir ki yerel kamuoyunda Ayvalık’ın havasına ve suyuna zarar verdiği suçlaması altında olan bu tesis pek çok yasaya aykırı uygulamaları da bünyesinde taşımaktadır. Bu gün tarafımızdan tespit olunan bir kısım aykırılıkları suç duyurusu olarak Cumhuriyet Savcılığı Makamına arz ettik. Aykırılık teşkil ettiğine inandığımız bu hususlara dair suç duyurusu başvurumuzun birer örneği basınımıza ve kamuoyuna sunulacaktır. Anılan tesise ilişkin bu ve daha sonra açıklayacağımız diğer yasal olmadığını düşündüğümüz eylem ve işlemlere bağlı olarak bu tesisin çevre ve işletme izninin iptali için gene Belediyemiz Hukukçuları tarafından İdare Mahkemesi nezdinde dava da açılacaktır. Bu dava ve içeriğini de Dünya çevre Günü olarak kutlanan 5 Haziran günü gerekirse kapatılması için sonuna kadar yasal mücadele vereceğimiz tesisin önünde açıklayacağım.

Ayvalık sadece havası suyu değil, sahip olduğu diğer pek çok doğal zenginliklerle bazı kesimlerin de iştahını kabartıyor ve bu nedenledir ki sürekli saldırı altında. Ayvalık belediyesi ve bu Belediyenin Başkanı olarak bu saldırılara karşı Ayvalık halkı adına mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğimi burada bir kez daha tekrarlıyorum. Herkes de kulağını iyi açsın. Ayvalık sahipsiz değildir. Ayvalık’ı ranta teslim etmeyeceğiz “ diye konuştu.

