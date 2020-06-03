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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Yazıcı Burhaniye’de okul inşaatlarını inceledi

İHA

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Burhaniye ilçesinde eğitim yatırımlarını yerinde inceledi.

Vali Yazıcı Burhaniye’de okul inşaatlarını inceledi

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Burhaniye ilçesinde eğitim yatırımlarını yerinde inceledi.
Kaymakam Hüseyin Öner, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni’nin de hazır bulunduğu ziyarette Vali Ersin Yazıcı, yapımı tamamlanan ve 20202021 Eğitim Öğretim yılında hizmete girecek olan 32 derslikli Nadir Tolun Ortaokulu ve Yeni İmam Hatip Lisesi ile 200 öğrenci kapasiteli yurt binasında incelemelerde bulundu.
İnşaatlarda kullanılan kaliteli malzemenin önemine dikkat çeken Vali Yazıcı, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bu okullarda eğitim görecek. Onların iyi bir ortamda eğitim almalarını sağlamak devlet olarak bizim görevimiz. Her yıl binlerce çocuğumuz yeni eğitime başlıyor. En büyük yatırımın insana yapıldığı ülkemizde, devletimiz eğitime büyük önem veriyor" diyerek eğitime verilen öneme dikkat çekti.
Çocukların eğitimi için en iyi ortamların hazırlanması gerektiğine işaret eden Vali Yazıcı, “Çocuklarımızı hak ettikleri şekilde kaliteli bir eğitimle bütün dünya çocuklarıyla yarıştırmaya devam edeceğiz. Onları, ileride dünyada söz sahibi insanlar yapacağız. Geleceğin insanlarına yatırım yapmak için en iyi hizmet okul yaptırmak. Geleceğimiz ve güvencemiz çocuklarımızdır. Artık eğitimde çok önemli noktalara geldik. Hayatım boyunca bir ülkenin geleceğini o ülkenin insanlarının göreceği eğitime bağlı olunduğuna inandım. Beni bugünlere devletimin sağladığı imkanlar getirdi. " diye konuştu.

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