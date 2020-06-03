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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edremit Körfezi'nde turizmci, yaz sezonundan umutlu

DHA

Edremit Körfezi'nde turizmci, yaz sezonundan umutlu

<br>Fatih Emrah ERDOĞANSefer TALAYNilgün KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) BALIKESİR´in Edremit Körfezi'ndeki turizm işletmelerinin kapıları, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki normalleşme sürecinde müşterilere yeniden açıldı. Rezervasyonlar henüz başlamasa da işletmeciler, sezondan umutlu olduklarını belirtti. <br>Kuzey Ege'de, 25 bine yakın yatak kapasitesi ve 2 milyonun üzerindeki konaklamayla yaz turizminin gözde tatil beldelerinin bulunduğu Edremit, Ayvalık, Burhaniye ve Gömeç ilçelerindeki turistik tesislerde sezon için hazırlıklar tamamlandı. Şu an için boş olan işletmelerin sahipleri, gelecek haftadan itibaren hareketlenmenin başlamasını bekliyor. <br>Edremit Körfezi Otelciler Birliği Başkanı Yahya Yavuz, bölgedeki otellerde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda tüm tedbirlerin alınarak, hazırlıkların yapıldığını söyledi.  Yavuz, "Bölgemize gelecek olan tüm misafirleri tertemiz Akçay'da denizimize, Kaz Dağları´nın temiz havasıyla bekliyoruz. Altını çizerek belirtmek istiyorum, bölgemiz zaten butik otel bölgesi. Aynı zamanda Türkiye´de küçük otellerin en yoğun olduğu bölgelerden bir tanesidir. Dolayısıyla artık insanlar, gökdelenleri terk ettiğine göre, küçük otellerde bu dönemi birlikte atlatacağımıza inanıyorum. Bu konuda bütün hazırlıklar yapılmış vaziyette. Özellikle hijyen konusunda hiç sıkıntımız yok. Otellerimizin girişinden itibaren kahvaltı salonlarına kadar her türlü tedbir aldık" dedi.<br>`SAĞLIK TURİZMİNE YATIRIM YAPMAK İSTEYEN BÖLGEYİ DÜŞÜNSÜN´<br>"Virüs belası olmasaydı, 2020 yazını belki de tarihi yaz olarak yaşayacaktık" diyen Yavuz, umutlarını kaybetmediklerini belirterek, şöyle konuştu: <br>"Dünyada en iyi sağlık çalışanları, hastaneleri ve altyapısıyla Türkiye zaten bir numara. Bundan sonra da zaten sağlık turizmi patlayacak. Bölgemize de bu konuda tüm il ve ilçelerimizde hastanelerimizin hepsi yenilendi. Bundan sonra sağlık turizmiyle ilgili bu bölgeye yatırım yapmak isteyen hastane sahipleri varsa özellikle bu bölgeyi tercih etsinler. Kuzey Ege ve Edremit Körfezi hava ulaşımından kara ulaşımına kadar merkezi bir konumda. Bu yıl beklentilerimizin çok altında bir sezon olacak ama yine de umudumuz yüksek. İyi bir sezon yaşamayı umuyorum."<br>`SÜREÇ NASIL GEÇECEK, BİLMİYORUZ´<br>Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri Ümit Özgültekin ise "Bölgemiz genelde butik otellerden oluşmakta. Hazırlanan genelge ise Antalya bölgesindeki büyük otelleri kapsamakta. Bu yüzden biz kendi korumamız ve kendi dezenfekte ve hijyen ekipmanımızı oluşturuyoruz. Sezonun nasıl geçeceğini bilmiyoruz. Sadece Türkiye değil, şu dünya bile sürecin nasıl geçeceğini bilmiyor. Şu an zaten yurtdışından çok fazla bir beklentimiz yok. Yerli turist de bu açığı ne kadar kapatabilecek, bilmiyoruz" diye konuştu.<br>Burhaniyeli turizm işletmecisi Cazibe Evran da "Saklı cennetimiz Ören´de her sene bu dönemde işletmeler dolmaya başlardı. Bu sene 'Covid-19' nedeniyle henüz hareket başlamadı. Biz hazırlıklarımızı yapıp, önlemlerimizi alarak beklemeye başladık. Geçen senelerdeki gibi bu güzel tatil beldemizin tekrar dolup, taşmasını bekliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN<br>2020-06-03 13:42:39<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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