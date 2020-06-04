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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir florasında 271 istilacı bitki türü tespit edildi

İHA

Balıkesir Üniversitesine bağlı öğretim üyeleri yaptıkları çalışmalarda Balıkesir florasını tehdit eden 271 istilacı bitki tespit ettiklerini Dünya Çevre Gününde bilim dünyasına duyurdu.

Balıkesir florasında 271 istilacı bitki türü tespit edildi

Balıkesir Üniversitesine bağlı öğretim üyeleri yaptıkları çalışmalarda Balıkesir florasını tehdit eden 271 istilacı bitki tespit ettiklerini Dünya Çevre Gününde bilim dünyasına duyurdu.
Balıkesir Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Fatih Satıl, Prof. Dr. Gülendam Tümen ve Prof. Dr. Selami Selvi’nin yer aldığı çalışma ekibi, 2 yıl süren yoğun çalışmalar sonucunda Balıkesir’in İstilacı Türleri ortaya çıkardı. Çalışmada Balıkesir’de istilacı karaktere sahip 271 bitki türünün yayılış gösterdiği ortaya konuldu. Çalışma, Uluslararası arenada ESCI ve TR Dizin kapsamında yer alan KSU Journalof Agricultureand Nature dergisinde yayınlanmaya değer bulundu.
Çalışma ekibi adına açıklamada bulunan Prof. Dr. Fatih Satıl, “Dünya genelinde olduğu gibi Balıkesir ve çevresinde de görülen iklim değişikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan olumsuz koşullara ek olarak insan etkileri sonucunda ortaya çıkan metruk arazi ve inşaat sahaları ve bakımsız yol kenarları ve refüjler bölgede istilacı türlerin yayılışını artırmıştır. İstilacı türler, özellikle tarım ve hayvancılık başkenti Balıkesir’de çayır ve mera alanlarında yem kalitesinin düşmesine ve alandaki tür zenginliğinin azalmasına sebep olmaktadır” şeklinde konuştu.
İstilacı türlerin yayılmanın önlenmesi amacıyla uygun tedbirler alınması gerektiğini ifade eden Frof. Dr. Satıl sözlerinin devamında, “Bu nedenle biyolojik çeşitliliği tehdit eden, tarım ve mera alanlarında ciddi ekonomik kayıplara yol açan istilacı tür istilası Balıkesir’de acil çözüm bekleyen en önemli sorunlardan birisidir. İstilacı türlerin yayılımını önlemek amacıyla türlerin yayılış alanları belirli periyotlarla gözlemlenmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Bu konuda ilgili bakanlık, üniversite, STK'lar gibi kurum veya kuruluşlar birlikte çalışarak istilacı türlerin yayılmanın önlenmesi amacıyla uygun tedbirler geliştirmesi gerekir” dedi..

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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