Balıkesir'deki spor tesisleri açılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'deki spor tesisleri açılıyor

İHA

Balıkesir'de bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına ait spor tesisleri normalleşme süreci alınan kararlar gereği sporcuların hizmetine açılıyor.

Balıkesir'deki spor tesisleri açılıyor

Balıkesir'de bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına ait spor tesisleri normalleşme süreci alınan kararlar gereği sporcuların hizmetine açılıyor.
Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan başkanlığında; Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve şube müdürlerin katıldığı video konferans gerçekleştirildi. Toplantıda normalleşme sürecindeki spor tesislerimizde yapılacak çalışmalar ve tedbirler değerlendirildi.
Türkiye’de korona virüs sürecinde Mart ayında spor tesislerinde çalışmalara ara verilmişti. Ancak normalleşme sürecinde alınan yeni kararlarla spor tesisleri kademeli olarak kapılarını tekrar açıyor. Korona virüs normalleşme sürecinde spor tesisleri kapılarını açarken Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı tesislerde de sporcular aylar sonra ilk kez antrenmanlarına kontrollü olarak başlıyor. Temas gerektirmeyen ve daha çok bireysel branşlarda başlatılan çalışmalar antrenörler eşliğinde yapılabilecek.
18 yaş altı sporcular izin verilen günde tesislerde spor yapabilecek
Tesisler de “Maske, Mesafe, Temizlik” şartlarıyla korona virüse karşı sıkı önlemler alındı. Öncelikli olarak Olimpik, paralimpik ve lisanslı sporcular için belirli periyotlarla tesislerimizden faydalanabilecek. Bu kapsamda 18 yaş altı olan sporcuların İçişleri Bakanlığı tarafından izin verilen gün ve saatlerde spor yapacakları, 18 yaş üstü sporcuların belirlenen zamanlarda kademeli olarak tesisleri kullanılabilecek.
Tesis girişlerinde dezenfektan bulundurularak, sporcularımızın elektronik ateş ölçümü yapılacak. Antrenörlerin ve tesis çalışanların maske takması, sporcuların da antrenman anı hariç maskelerini takmaları, antrenör sporcu ve tesis çalışanları arasındaki en az 2 metre olarak fiziksel mesafenin korunması sağlanacak.
Müdür Arıcıoğlu, "Spor tesislerimizi sıkı bir şekilde denetleyeceğiz"
1 Haziran’da yeniden tesisleri kademeli olarak hizmete açtıklarını belirten İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, ‘’Bu süreçte özel spor tesisleri sıkı bir şekilde denetlenerek, uyulması gereken kurallara riayet edilip edilmediği yönünden incelenecek. Gençlerimizle, sporcularımızla enerji ve motivasyonumuzu kaybetmeden yeni normalleşme sürecinde de çalışmaya devam edeceğiz. Pandemi sürecinde tesislerimizi kullanamayan sporcularımız evlerinde yaptıkları online antrenmanlarla çalışmalarını gerçekleştirdi. Antrenörlerimiz eşliğinde online eğitimler bir süre daha devam edecek. 18 yaş altı çocuk ve gençlerimiz için ise, sokağa çıkmalarına izin verilen Çarşamba ve Cuma günleri 14.00 ve 20.00 saatleri arasında özel alanlarda farklı etkinlikler gerçekleştireceğiz’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüzme havuzu 3 yıllığına Altıeylül Belediyesinde Yüzme havuzu için yeni protokol imzalandı
YEREL HABERLER Yüzme havuzu 3 yıllığına Altıeylül ...
Millet Bahçesi Balıkesir’e değer katacak
YEREL HABERLER Millet Bahçesi Balıkesir’e değer katacak
Başkan Yılmaz:“İtalya ve İspanya turistleri rotayı Türkiye’ye çevirdi” Ortak akıl ile normalleşme süreci
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz:“İtalya ve İspanya turistleri rotayı ...
Balıkesir florasında 271 istilacı bitki türü tespit edildi
YEREL HABERLER Balıkesir florasında 271 istilacı bitki türü tespit ...
İvrindili gençler belediye işçilerine yardım etti Gençler Korucu’da yol kenarındaki yabani otları temizlediler
YEREL HABERLER İvrindili gençler belediye işçilerine yardım ...
ATM'de unutulan parayı banka yetkililerine teslim etti
YEREL HABERLER ATM'de unutulan parayı banka yetkililerine teslim ...
Bigadiç'te jandarmadan kenevir operasyonu
YEREL HABERLER Bigadiç'te jandarmadan kenevir operasyonu
Doluyu gören Hafize teyze duaya başladı Hafize Yaşar: "Kıyamet kopuyor sandım"
YEREL HABERLER Doluyu gören Hafize teyze duaya başladı Hafize Yaşar: ...
Seyyar satıcıları engellemek için kordonlu önlem
YEREL HABERLER Seyyar satıcıları engellemek için kordonlu önlem
Manyas Belediyesi pandemi süresince kapalı olan işyerlerinden kira almayacak
YEREL HABERLER Manyas Belediyesi pandemi süresince kapalı olan ...
Ayvalık Zeytinyağı’na bir ödül de Belçika’dan geldi
YEREL HABERLER Ayvalık Zeytinyağı’na bir ödül de Belçika’dan geldi
Edremit’te jandarmadan kenevir operasyonu
YEREL HABERLER Edremit’te jandarmadan kenevir operasyonu
Edremit’in sembolü Sarıkız'a havuz yapılması çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Edremit’in sembolü Sarıkız'a havuz yapılması ...
Burhaniye’de ezana saygısızlığa tepki giderek büyüyor AK Parti'li milletvekili de suç duyurusunda bulundu
YEREL HABERLER Burhaniye’de ezana saygısızlığa tepki giderek ...
Burhaniye’de yazlık sitelerde hazırlıklar tamamlandı
YEREL HABERLER Burhaniye’de yazlık sitelerde hazırlıklar tamamlandı
Edremit Körfezi'nde turizmci, yaz sezonundan umutlu
YEREL HABERLER Edremit Körfezi'nde turizmci, yaz sezonundan umutlu
Vali Ersin Yazıcı Burhaniye’yi ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Ersin Yazıcı Burhaniye’yi ziyaret etti
Değirmen Boğazı misafirlerini bekliyor Başkan Yılmaz sözünü tuttu boğazı yeniledi
YEREL HABERLER Değirmen Boğazı misafirlerini bekliyor Başkan Yılmaz ...
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi üreterek tasarruf ediyor
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediyesi üreterek tasarruf ...
Vali Yazıcı Burhaniye’de okul inşaatlarını inceledi
YEREL HABERLER Vali Yazıcı Burhaniye’de okul inşaatlarını inceledi
Balıkesir'de 2 uyuşturucu taciri tutuklandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 2 uyuşturucu taciri tutuklandı
(Özel) Pandemi sürecinde balık satışları arttı Olta balıkları tezgahları süslüyor Somonda fiyat düştü, talep arttı
YEREL HABERLER (Özel) Pandemi sürecinde balık satışları arttı Olta ...
Balıkesir'de 3 FETÖ şüphelisi yakalandı Jandarma son 1 ayda 111 suçluyu yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 3 FETÖ şüphelisi yakalandı Jandarma son ...
Manyas’ta bu yıl ayçiçeği ekiminin azalması bekleniyor
YEREL HABERLER Manyas’ta bu yıl ayçiçeği ekiminin azalması ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X