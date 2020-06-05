Susurluk'ta 182 Litre kaçak içki ele geçirildi

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde jandarma ekipleri kaçak içki üreten şahıslara baskın yaptı. Jandarma ekipleri 3 kişiyi gözaltına alırken, toplam 182 litre kaçak içki ve içki yapımında kullanılan malzemeyi ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Sahte, bandrolsüz içki imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Susurluk ilçesinde S.D., M.E.A. ve M.A. isimli şahısların kaçak sahte içki imal ederek satışını yaptıkları bilgisinin alınması üzerine, şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 115 litre kaçak rakı, 1 adet alkol metre, 6 adet anason yağı aroması, 1 adet damıtma makinesi, 6 litre kaçak viski, 6 litre kaçak şarap, 2 adet ısı ölçer, 55 litre etil alkol ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Jandarma ekipleri ele geçen malzemelere el koyarak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başladı.

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