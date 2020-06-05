Ticaret odasındaki arbede kameralara yansıdı Ayvalık’ta Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Akın’dan açıklama: "Darp olayında Büyükçıvgın tahrik edici sözler söyledi"

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın’ın darp edilmesi konusunda ATO Başkan Yardımcısı Suat Akın açıklamalarda bulundu.

Akın yaptığı açıklamada, “TOBB'den gelen paranın mevzuata ve vergi usul kanununa aykırı harcandığını tespit ettiğini açıklayan rapor ve soru önergesini yönetim kurulu başkanlığına sunduğunu, fakat kendisine cevap verilmediğini beyan etmiş, yönetim kurulundaki diğer üyelerin de bu konularda açıklama talep etmesi üzerine tansiyon yükselmiş, toplantının son kısmında sözlü tartışma çıkmıştır. Şahıs şahsıma el hareketi yaparak hakaret içerikli sözler söylemiştir. Ortamın gerginliği altında çıkan arbedede istenmeyen bazı olaylar yaşanmış, konu yargıya intikal etmiştir” dedi.

4 dönemden bu yana Ayvalık Ticaret Odası meclisinde görev aldığını kaydeden Başkan Yardımcısı Akın yaptığı açıklamada, Bu dönem de yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyükçıvgın şahsım ve yönetim kurulunun diğer üyeleri tarafından defalarca yönetim kurulu toplantılarında uyarılmasına, emrivaki uygulamalarına şerh konulmasına rağmen; yönetim kurulunu yok sayarak 5174 sayılı TOBB yasasına, yönetmelik ve mevzuatlarına, vergi usul kanununu ile idari hukuka aykırı işlemler yapmıştır. Sosyal medya ve Whatsapp gruplarında, yönetim kurulu üyelerinin aleyhinde ticari itibarı zedeleyici, karalayıcı, rencide edici, en önemlisi etnik kimliklerini aşağılayıcı paylaşımlarla, asılsız ithamlarda bulunmuştur. Kararlarını desteklemeyen, şerh koyan yönetim kurulu üyelerini, konuları kişiselleştirerek hedef almış, asılsız ihbarlar ile devlet kurumlarına şikayet etmiş, istifalarına sebep olmuştur” dedi.

İkisi yönetim kurulu başkan yardımcısı olmak üzere, 3 yönetim kurulu üyesinin Ayvalık Ticaret Odası Meclisine ve Yönetim Kuruluna yazmış oldukları dilekçeler ile durumu anlatıp istifa ettiklerini belirten Akın, “Bilinmelidir ki; bin 200 üyesi olan odanın üyelerinin ticari bilgileri başta bu şahıs olmak üzere, odamıza emanettir. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyükçıvgın yönetim kurulu kararlarını uygulamamış, yönetim ve meclis kararlarına yazılan şerhleri ilgilileri ile paylaşmamış, yönetim kurulu ve meclis kararları ile oynamış, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin iyi niyetlerinin suistimal ederek kararlar imzalatmıştır. Yönetim kurulu yetkisindeki görev ve konuları, kanun, yönetmelik ve iç yönergeye aykırı olarak meclis gündemine taşımış, fevri hareketleri ile yönetim kurulunu yok sayarak kurumsal işleyişe ve yapıya zarar vermiştir. Hatta yetki tartışması içeren yargıya intikal etmiş davaya kendisinin talimatı ile sonradan türetilmiş sahte evraklar delil sunulmuştur. Tüm hukuka aykırı davranışları yönetim kurulu tarafından tespit edilmiş, Balıkesir Bölge idare mahkemesine dava açılarak, Ayvalık Cumhuriyet Savcılığına konular ile ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur. Tüm hukuka aykırı fiilleri sebebi ile yönetim kurulunun oy birliği ile disiplin kuruluna sevk edilmiştir. TOBB ve Ticaret Bakanlığı'ndan kendisinin itirazına rağmen yönetim kurulu oy çokluğu kararı ile teftiş talep edilmiş, yaşanan tüm sorunlar bağlı bulunulan kurumlar ile de paylaşılmıştır. Tüm bilgi ve belgeler oda kayıtlarımızda mevcuttur” ifadelerini kullandı.



“Yaşanılan hadise yargıya intikal etti”

Büyükçıvgın’ın son zamanlarda yapılan yönetim kurulu toplantılarında yönetim kurulu üyelerini tahrik edici sözler sarf ettiğini iddia eden Suat Akın, “Bahsi geçen olayın olduğu toplantıda da, yönetim kurulu 2018 yılında yapılan oda seçiminde, daha önceden vergi dairesi kaydı silinmiş ve seçme seçilme hakkı olmayan üyelerin seçimde oy kullandığını, organlara seçildiğini tespit etmiştir. Yine aynı toplantıda görevi gereği sayman üye, TOBB'den gelen paranın mevzuata ve vergi usul kanununa aykırı harcandığını tespit ettiğini açıklayan rapor ve soru önergesini yönetim kurulu başkanlığına sunduğunu, fakat kendisine cevap verilmediğini beyan etmiş, yönetim kurulundaki diğer üyelerin de bu konularda açıklama talep etmesi üzerine tansiyon yükselmiş, toplantının son kısmında sözlü tartışma çıkmıştır. Şahıs şahsıma el hareketi yaparak hakaret içerikli sözler söylemiştir. Ortamın gerginliği altında çıkan arbedede istenmeyen bazı olaylar yaşanmış konu yargıya intikal etmiş olup, süreç devam etmektedir. Sosyal medyada yazılan makamda saldırı vs iddiaları ile şahsın kendisi, ailesi ve yakın çevresi tarafından yapılan bu yönde paylaşımlar asılsızdır. Yargıya intikal etmiş bu paylaşımların altında konuya vakıf olunmadan 3. kişiler tarafından yapılan yorumlar da üzücüdür” dedi.



Sosyal medyada yorum yapanları da uyardı

Sosyal medyada çıkan haberlere de değinen Suat Akın, “Ayrıca gerek şahsıma ve gerekse diğer yönetim kurulu üyelerine yönelik gerçek dışı ve hakaret içerikli yorum ve yayınlar hakkında dava ve şikayet hakkımızı kullanacağımızı da belirtmek isterim. Bu yüzden şahsım adına böyle bir açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Saygılarımla Ayvalık Ticaret Odası üyeleri ve değerli Ayvalık halkının bilgilerine sunarım” diye konuştu.

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