Bandırma'da dolandırdılar, Polatlı'da yakalandılar 80 yaşındaki kadının para ve ziynetlerini aldılar Yaşlı kadına ait para ve ziynetler dolandırıcıların kullandığı araçtaki özel zulada bulundu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan iki kişi, 80 yaşındaki G.M. adlı yaşlı kadına ait 513 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve parayı alarak ilçeden ayrıldı. Şahıslar polisin titiz çalışması sonucu Ankara'nın Polatlı ilçesinde yakalandı.

Bandırma'da yaşayan 80 yaşındaki G.M. isimli kadını telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan iki şahıs, yaşlı kadına bir kuyumcu soygunu olduğunu ve evinde bulunan ziynet eşyalarını Emniyet Müdürlüğü'ne götürerek karşılaştırma yapacaklarını söyleyerek, evde bulunan 17 bin 450 euro para, 32 adet bilezik, gerdanlık ve altın zincir ile bir adet 15 bin TL değerindeki armalı altını alarak yaşlı kadının evinden ayrıldı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın polis ekiplerine durumu bildirdi. Olayı öğrenen Bandırma Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri şüpheli şahıslara ait görüntüleri bularak şahısların kullandıkları araçla ilgili titiz bir çalışma başlattı. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak başlatılan operasyonda şüpheliler H.A.(30) ve İ.A.(27) isimli iki şahıs kullandıkları araçla birlikte Ankara'nın Polatlı ilçesi civarında yakalanarak gözaltına alındı.



Yaşlı kadına ait altınlar aracın özel zulasından çıktı

Benzer suçlardan kayıtları bulunan ve geçmiş tarihlerde Ankara'da da aynı yöntemle dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edilen şüphelilerin kullandığı araçta yapılan titiz çalışmalar sonucu, aracın ön konsolunda bulunan teyp kısmının altında zula şeklinde yapılan özel bölmede yaşlı kadına ait altın ve paralar eksiksiz olarak bulundu. Bandırma ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ortaklaşa yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında çok yönlü araştırmaların devam ettiği, yakalanan şahısların Ankara'da da karıştıkları dolandırıcılık olayları tespit edildiğinden adli makamlara çıkarılacakları öğrenildi.

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