Yağlı güreşler ertelendi Yağlı güreşçilerin gözü Sağlık Bakanlığı’nda

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Zirvesi için İstanbul’da bir araya Güreş Federasyonu ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği; Temmuz ayında düzenlenecek olan 659. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin Covid19 pandemisi nedeniyle ileri bir tarihe erteleme kararı aldıklarını açıkladı. Sağlık Bakanlığı’ndan gelecek kararı beklediklerini söyleyen Başkan Yılmaz “Güreşler için biz hazırız, onay çıkmasıyla birlikte güreşçilerimiz dualı çayırda peşrev çekecek.” dedi.



Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Zirvesi için İstanbul’da bir araya gelen Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim; Covid19 pandemisi nedeniyle 345 Temmuz günlerinde düzenlenecek olan 659. Kırkpınar Yağlı Güreşlerini ileri bir tarihe erteleme kararı aldıklarını açıkladı. Güreş Federasyonu ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’nin ortak düzenlediği basın açıklamasında konuşan Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, geçtiğimiz Nisan ayından buyana “Güreşleri ne zaman, hangi şartlarda düzenleriz.” diye düşündüklerini söyledi.



Yılmaz: "İzin çıksın biz hazırız"

Geleneksel Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nin ardından Türkiye’deki diğer güreşleri de nasıl başlatırızı planladıklarını açıklayan Başkan Yılmaz “Balıkesir’de, 14 ilçemiz güreş organizasyonu düzenliyor. Tüm ilçelerimiz dört gözle burada alınacak kararı bekliyor. Şu anda ciddi bir sınavdan geçiyoruz. Başkanlarımızla beraber Covid19 pandemisi nedeniyle güreşler için daha erken olduğuna karar verdik. 3 Temmuz’da, Edirne’de yapacağımız toplantı da Kırkpınar Güreşleri’nin Sağlık Bakanlığımızın önerileri doğrultusunda güreşlerimizin ne zaman yapacağımızı belirleyeceğiz. Güreşçilerimizin kıspete ve sahaya alışmaları gerekiyor ama şu an için güreşçilerimizin hazırlıklarını kendileri yapmaları gerekiyor. Güreşler yapılabilir diye izin çıktığı andan itibaren biz hazırız. Normalleşme sürecinin pozitif yönlerini duyuyoruz. Birliğin amacı da tüm belediyeler adına federasyon ile iletişim kurmak, organizasyonlara alt yapı desteği sağlamak, geleneğimizi dünyaya tanıtmak. Koronavirüsten bir an önce kurtulup hayatımıza devam ederiz inşallah.” dedi.



Aydın: "Önümüzü göremiyoruz"

Güreş Federasyonu ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’nin ortak düzenlediği basın açıklamasında konuşan Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın Covid19 pandemisinin yağlı güreşleri etkilediğini ve bu yüzden güreşlerin belirsiz bir tarihe ertelendiğini söyledi. Hükümetin Covid19 ile başarılı bir mücadele de sergilediğini vurgulayan Başkan Aydın “Normalleşme sürecine yeni giriş yapıyoruz. Önümüzü daha net göremiyoruz. 345 Temmuz’da planlanan Kırkpınar Güreşleri’nin erken olduğuna hem fikir olduk. Pandemi ile mücadelenin sonuçlarına göre ilerleyen zamanlarda Edirne’de yeniden bir araya geleceğiz” dedi.



Gürkan “3 Temmuz'da Güreş tarihi belirlenecek"

Covid19 nedeniyle dünyanın zor zamanlar geçirdiğini ancak Sağlık Bakanlığı’nın aldığı tedbirler ve sağlık personellerinin fedakarca çalışmaları sayesinde Türkiye’nin pandemi sürecini hafif atlattığını dile getiren Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan “Aslolan insan sağlığıdır. Normalleşme süreci başlayalı çok zaman olmadı. Yağlı güreş başka bir spor dalında olmayan özelliklere sahip bir alan. Geleneğiyle örfüyle ananesiyle ahlaki feraset olduğunu gösteren bir alan. Bununla ilgili karar vermek gerçekten kolay değil. Şimdilik gürelerimizi ileri bir tarihe erteledik. Şartlar olgunlaştığında 3 Temmuz'da Edirne’de yapacağımız toplantıda Kırkpınar'ın yeni tarihini belirlemeyi düşünüyoruz” dedi.

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