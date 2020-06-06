Orta refüje çıkan araçtan sürücü çıkmadı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kaza yapan araçtan sürücü çıkmadı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Endüstri Meslek Lisesi İda Park önünde bulunan kavşak yakınında meydana geldi. Tek taraflı orta refüje çıkarak kaza olduğunu gören sürücüler, durumu hemen polise kaza haberi verdiler. Olay yerine polisin yanı sıra sağlık ve itfaiye ekipleri de geldi.

Ancak 34 AGV 709 plakalı araçta kimse bulunamadı. Polisin araç içinde yaptığı araştırmada O.Y.’ye ait sürücü belgesi bulundu. Kazayla, ilgili polis araştırma başlattı.

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